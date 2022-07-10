(ÖZET) Fenerbahçe - Hull City maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi'nde 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile ilk maçta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , bu önemli mücadele öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verdi. Fenerbahçe mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe topun hakimi olsa da gol sesi çıkmadı. İki ekip devreye golsüz eşitlikle girdi. Karşılaşmanın 2. yarısında ise Fenerbahçe 87. dakikada gol perdesini Arda Güler ile açtı. Genç yetenek serbest vuruştan ağları sarsmayı başardı. Sonrasında Serdar Dursun 88. dakikada takımının 2. golünü ağlara gönderdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı.

Ozan Tufan ile Allahyar Sayyadmanesh eski takımlarına karşı

Fenerbahçe - Hull City maçında Ozan Tufan ile Allahyar Sayyadmanesh, eski takımlarına karşı ilk kez forma giydi. İki futbolcu, ilk 11'de yar aldıkları mücadelede Hull City formasıyla ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Öte yandan Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadeleyi birlikte izledi.

Maçtan dakikalar

6'| İrfan Can Kahveci'nin pasında hareketlenen Enner Valencia, ceza saahsının sağ tarafında topla buluştu. Valencia'nın ön direğe doğru gönderdiği topa Diego Rossi vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

11'| İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Osayi-Samuel şutunu gönderdi. Top savunmadan sekerken Sarı-Lacivertli ekip elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Maçın hakemi devam kararı verdi.

21'| Fenerbahçe'de savunma arkasına sarkan Diego Rossi, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Uruguaylı yıldızın şutunda top üstten auta çıktı.

30'| Sağ kanattan Attila Szalai'nin ceza sahasına gönderdiği topa Enner Valencia vuruşunu yaptı. Top kaleci Ingram'ın kontrolünde auta çıktı.

41'| Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sağk kanattan getirdiği topta Enner Valenica'ya pasını aktardı. Topu alan Valencia sağ çaprazdan ceza sahasına yöneldi ve yakın direğe şutunu gönderdi. Top direkten oyun alanına geri döndü.

44'| Fenerbahçe etkili paslarla Hull City ceza sahasına yaklaştı. Ceza yayının gerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda top yandan auta gitti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

48'| Diego Rossi'nin pasında dip çizgiye inen Bruma, içeriye doğru çevirdi. Hull City savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

59'| Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe doğru ortasında Enner Valencia kafayla topu kale alanına indirdi. Son anda Hull City savunması pozisyonu engelledi.

64'| İsmail Yüksek'in kendi yarım alanında kaptığı top ile başlayan Fenerbahçe atağında Serdar Dursun, Bruma'ya ara pasını aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma'nın şutu kaleciden döndü.

75'| Fenerbahçe'nin kazandığı köşe vuruşunda Arda Güler, Miha Zajc ile paslaşarak ceza sahasına yöneldi. Genç futbolcunun pasında savunmadan seken top kornere çıktı.

GOL | Fenerbahçe, 87. dakikada Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertli ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler fileleri havalandırdı.

GOL | Fenerbahçe, 89. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Arda Güler'in ortasında Berisha vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu vuruşunda golü kaydetti.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Ferdi, Osayi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Hull City engelini aşıp Dinamo Kiev maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Fenerbahçe'den 1 beraberlik, 4 galibiyet

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları doğrultusunda ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken golleri; yeni transfer Lincoln ve genç oyuncu Muhammed kaydetti. İkinci hazırlık maçında Arnavutluk Ligi şampiyonu Tirana ile karşı karşıya gelen Kanarya; Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'nın golleriyle rakibini 4-0 mağlup eti. Sarı Lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında ise Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşılaştı. Fenerbahçe, mücadeleden Bruma, Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 galip ayrıldı.

Toplamda 5 hazırlık maçı oynayan Kanarya, 1 beraberlik, 4 galibiyet almayı başardı.

Jorge Jesus'un ekibi, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da 2 hazırlık maçı oynadı. Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan'ı Valencia'nın tek golüyle geçen Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’ı Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.