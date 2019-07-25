(ÖZET) Fenerbahçe - Hertha Berlin maç sonucu: 1-2

Fenerbahçe, 2019/2020 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yaptığı 4. hazırlık maçında Alman temsilcisi Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu.

Hertha'nın golleri 58'de Redan ve 81'de Ibisevic'in golleriyle 2-0'ı yakalarken genç forvet Allahyar 81'de Fenerbahçe adına skoru belirleyen golü attı.

Maçtan dakikalar...

9' Hertha Berlin'de Davie Selke kaleci Harun'la karşı karşıya kaldı ancak Harun pozisyona zamanında müdahale etti ve golü önledi.

12' maçın başında sakatlanan Tolgay Arslan sedyeyle sahanın dışına alınmıştı. Onun yerine bu dakikada Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.

14' Sol kanattan ceza alanına giren Garry Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.

36' Serdar Aziz'in ceza alanına doldurduğu topu Kruse kafayla indirdi, ceza alanında Vedat Muriç'in bu topa şutu ise yandan auta gitti.

46' Serdar Aziz çıktı ve yerine Sadık Çiftpınar oyuna girdi.

56' Victor Moses sağ çaprazdan ceza alanına girdi ancak şutunda kaleci Kraft başarılıydı.

58' Daishawn Redan'ın attığı golle Hertha Berlin Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

68' Vedat Muriç ceza alanı içinde uygun pozisyonda döndü, vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

69' Ozan Tufan'ın yerine Emre Belözoğlu oyuna girdi.

81' Vedat İbisevic Hertha Berlin'i 2-0 öne geçirdi.

82' Allahyar Fenerbahçe adına farkı 1'e indirdi.

Maç sona erdi.

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i:

Harun, Murat Sağlam, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.