(ÖZET) Fenerbahçe - Giresunspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'de 14. hafta maçında lider Fenerbahçe sahasında Giresunspor'la karşılaştı. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan, art arda 5 maçtır da kazanan Fenerbahçe, Karadeniz ekibini devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı ve Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyordu.

Bu kez Pedro kızardı!

Ancak Jorge Jesus'un planları bu kez tutmadı. 18'de Kanarya, golcüsü Enner Valencia'nın penaltısıyla 1-0 öne geçti ancak sonrasında Joao Pedro adeta saç baş yoldurttu! 13'te sarı kart gören Brezilyalı forvet 40. dakikada da ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

Serdar Aziz'den iki kritik hata

60 dakikadan fazla 10 kişi mücadele eden Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle yine baskılı oynasa da 71'de Giresun aradığı golü buldu. Yeşil-Beyazlılar'da Borja Sainz, Serdar Aziz'in hatası sonrasında kaleci Altay Bayındır'ı kapattığı köşeden avladı ve skora dengeyi getirdi. 83'te Serdar Aziz çok büyük bir hata yaptı, kalecisine dönmek isterken topu kaptırınca Borja Sainz karşı karşıya Altay'ı affetmedi ve Çotanaklar'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Giresunspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 devirdi.

Birinin serisi bitti, diğerinin serisi başladı

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde tam 8, toplamda 14 maç sonra kaybetti ve 29 puanda kaldı. 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta İstanbulspor karşısında son veren Karadeniz temsilcisi ise Sarı-Lacivertliler'i devirerek ikide iki yaptı, ateş hattından uzaklaştı ve kara bulutları dağıttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1. dakika Fenerbahçe ilk gole çok yaklaştı. Soldan Giresunspor savunmasının eksik yakalandığı anda Valencia topla buluştu ve ceza sahasına doğru topla birlikte ilerledi. Yerden içeriye doğru pasını gönderdi ancak Joao Pedro topa yetişemedi. Sarı lacivertliler net fırsatı kaçırdı.

⏱ 5. dakikada sağ köşeden Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile korner atışı kullandı. Arka direğe doğru yapılan ortaya savunmadan gelen Attila Szalai kafasını vurdu ancak top yandan auta çıktı.

⏱ 13. dakikada Fenerbahçe golü buldu ancak ağlara giden top faul nedeniyle gol sayılmadı. Orta alanın 15 metre ilerisinden Miha Zajc serbest vuruşu ceza sahasına yüksek göndererek kullandı. Ceza sahası sağ köşeden sıfır çizgisine yakın giden topa Attila Szalai kafasıyla çevirdi. Joao Pedro röveşata denedi ancak Görkem'e yaptığı hareket sonrasında faul kararı çıktı. Pozisyon devamında Serdar Aziz'e çarpan top gol oldu ancak faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Pedro bu hareketi sonrasında sarı kart gördü.

⏱ 16. dakikada Giresunspor gole çok yaklaştı. Borja Sainz'in savunma arkasına gönderdiği pasla hareketlenen Serginho, Altay ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcu şutunu attı ancak milli eldiven net pozisyonu çıkardı.

⏱ 18. dakikada Ferdi Kadıoğlu süratli geldi, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

⚽ GOL | 19. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Enner Valencia, takımını Giresunspor karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golle Valencia ligdeki 13. golünü kaydetmiş oldu. Aynı zamanda Valencia 13 gol atarak kariyer rekorunu kırdı.

⏱ 28. dakikada Giresunspor etkili geldi. Karadeniz ekibinde Alper serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına gelen topa Alexis Perez kafasıyla vurdu, köşeye giden topu Altay kontrol etti.

⏱ 31. dakikada sarı lacivertliler etkili geldi. Ceza sahası sağ köşesinden Enner Valencia, savunma arkasına sarkan Joao Pedro'ya ortasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

🟥 40. dakikada Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Joao Pedro, Alexis Perez'e yaptığı faul sornasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı sona erdi.

⏱ İkinci devre başladı.

⏱ 53. dakikada İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Onurcan'ın üstüne.

⏱ 61. dakikada İrfan Can yine uzaklardan vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

⚽ GOL | 71. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan ceza sahası içine orta yapıldı, Serdar topu kafayla iyi uzaklaştıramayınca ceza alanı sol çaprazından Borja Sainz gelişine çok sert vurdu, Altay'ı kapattığı köşeden avladı. Kadıköy'de durum şimdi 1-1.

⚽ GOL | 83. dakikada Osayi Samuel'in geri pasında Serdar Aziz kaleci Altay'a dönmek isterken baskı sonrasında topu kaybetti, ilk golün sahibi Borja Sainz karşı karşıya pozisyonda bir kez daha ağları sarstı ve Kadıköy'de Giresunspor'u 2-1 öne geçirdi.

Mücadele sona erdi.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro

Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic



