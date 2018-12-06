(ÖZET) Fenerbahçe - Giresunspor maç sonucu: 1-0

Fenerbahçe, Süper Lig’deki galibiyet hasretine Ziraat Türkiye Kupası’nda son verdi. Giresunspor ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda etkili olamadı. Mücadelenin 79. dakikasına kadar Koeman’ın öğrencileri gol aradı, fakat o kadar kabiliyetten yoksunlardı ki meşin yuvarlağı, filelerle bir türlü buluşturamadı. Fakat herkesin ‘artık gol at’ dediği Slimani, devreye girdi. 80. dakikada takımının gol perdesini açan Slimani, tam 9 resmi maç sonrası golle tanıştı. 80’de Mehmet Ekici’nin kullandığı korneri iyi takip eden Cezayirli futbolcu, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Slimani’nin bu golü Sarı- Lacivertliler’i öne geçirdi, Ziraat 5. tur ilk karşılaşmasında rövanş öncesi avantajı takımına kazandırdı. Slimani, en son 4 Ekim’de Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava karşısında 2-0 biten mücadelede rakip ağları 2 kez sarsmıştı. Yıldız oyuncunun ligde ise sadece tek golü var, o da 3-2 kaybettikleri Kayserispor’a.

Elde kalan tek hücumcu

Fenerbahçe’nin hücumdaki gol silahları bir bir sakatlandı. Valbuena, Ayew’in sakatlıklarına dün de Frey’in talihsizliği eklenince, işler sarpa sardı! Galatasaray ile oynanan lig mücadelesinde yaptığı hareket sonrası 6 maç ceza alan Soldado’nun da yokluğunda artık tek hücumcu Slimani kaldı. Koeman, bundan sonraki taktiklerini Slimani’nin üzerine kuracak.

İki farkla eleniyor

Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor’u 1-0 yenerek avantaj yakaladı. 18, 19, 20 Aralık’ta Giresun’da oynanacak rövanşta, Sarı- Lacivertliler en az 2 farklı skorla kaybetmediği takdirde alacağı diğer sonuçlarda tur atlayacak. 1-0 yenilirse mücadele uzayacak.

Maçtan dakikalar:

20'nci dakikada Benzia'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mehmet Ekici'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada Benzia'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin şutunda top yandan dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

56'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Arka direkte topla buluşan Barış Alıcı'nın şutunda kaleci Anıl topu kontrol etti.

61'inci dakikada Giresunspor savunması çıkarken topu kaptırdı. Topu kazanan Eljif Elmas'ın ceza sahası çizgisinden çektiği şutta kaleci Anıl topun sahibi oldu.

80'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Slimani'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Mücadele başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

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Stat: Ülker

Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan xx, Alpaslan Dedeş xx

Fenerbahçe: Berke x, Şener x, Reyes x, Yiğithan xx (Skrtel dk. 90+1 ?), İsmail x, Isla x, Mehmet Ekici xx, Barış Alıcı x (Mahsun dk. 80 ?), Benzia x, Frey x (Eljif dk. 27 xx), Slimani xx

Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Neustadter, Batuhan

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Giresunspor: Anıl xx, Emre xx, Aykut xx, Ferhat xx, Bahadır xx, Landel xx, Fatih xx (Kürşad dk. 88 ?), Kağan xx (Dauda dk. 67 x), Adama xx, Muhammet Reis xx, Azza xx (Hüsmani dk. 80 ?)

Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Gol: Slimani (dk. 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fatih Atik (Giresunspor), Eljif Elmas, Berke Özer (Fenerbahçe)