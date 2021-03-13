(ÖZET) Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-2

Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada düşme potasında bulunan rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, şok bir mağlubiyet aldı. Ülker Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Kanarta, 35'te Novak'la golü buldu, üstünlüğü 4 dakika sürdü. 39'da Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Gençlerbirliği, 63'te Ayite ile sonuca gitti.

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Sahadan 2-1 galip ayrılan ve yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Başkent ekibi, 11 maçlık galibiyet hasretine Kadıköy'de son verdi. Puanını 24'e çıkaran Kırmızı Siyahlı ekip, altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan, iç sahadaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe ise 58 puanla haftayı 3. sırada tamamladı. Kanarya, Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Fenerbahçe'nin Gustavo ile bulduğu gol, geçersiz sayıldı. Gökhan'ın uzun pasında Thiam, Osayi'nin önüne indirdi. Yıldız oyuncunun içeriye çevirdiği topa hareketlenen Gustavo'nun vuruşu Thiam'a çarparak ağlara gitti. Ancak Thiam'ın pozisyonu için ofsayt bayrağı havada.

10' Luiz Gustavo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Samuel ceza alanına girip çaprazdan vurdu. Açıyı kapatan Nordfeldt, son anda topu kornere çeldi.

13' Sosa'nın pasında sol kanatta çizgide topla buluşan Novak, topu içeriye araya savunma girdi. Sosa'nın tekrar ceza alanına doldurduğu top defanstan kornere gitti. Sosa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Szalai arka direkte çevirdi Serdar dokunamayınca top kalecide kaldı.

29' Gençlerbirliği'nde Candeias itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

GOL | 35' Fenerbahçe atağında Samuel sağ kanatta yerde kaldı ve Sarı Lacivertli ekip serbest vuruş kazandı. Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta arka direkte kafayı vuran Novak topu ağlara gönderdi. Sakatlığını atlatan ve Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı süreçte Fenerbahçe 11'inde şans bulan Novak, attığı gol ile de hücum katkısı verdi.

GOL | 39' Fenerbahçe'nin üstünlüğü 4 dakika sürdü. Halil İbrahim'in sol kanattan yaptığı ortayı uzaklaştırmak isteyen Serdar Aziz'in topuğuna çarpan top ağlarla buluştu ve Gençlerbirliği eşitliği yakaladı.

42' Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın pasında Lima ceza alanı ön çizgisinde topla buluştu. Brezilyalı forvet, karşı karşıya pozisyonda topu ayağından biraz fazla açınca kalesini terk eden Altay, topu kontrol etti.

44' Sakatlanan Gökhan Gönül, yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın yerine Papiss Cisse oyunda.

46' İkinci yarının ilk tehlikesi Fenerbahçe'den geldi. Pelkas'ın pasına hareketlenen ve Gençlerbirliği savunmasına kendisini unutturan Sangare'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

56' Fenerbahçe'de Novak'ın yerine İrfan Can, Thiam'ın yerine Samatta oyunda.

60' Savunma arkasına hareketlenen Samatta sağ kanatta çizgiden içeriye çevirdi Arda son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan seken topa Szalai kafayı vurdu, top farklı şekilde auta gitti.

61' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

GOL | 63' Gençlerbirliği geriye düştüğü maçta öne geçti. Sağ kanattan gelişen Başkent ekibinin atağında Candeias'ın ortasına hareketlenen Ayite, ceza sahası içerisinde Nazım Sangare'den önce hamle yaptı ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Gençlerbirliği'nin golünde ofsayt olmadığı tespit edildi.

64' Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

69' Fenerbahçe atağında Gustavo, ceza alanı dışından sert bir şut gönderdi. Nordfeldt'i geçen top üstten auta çıktı.

71' Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias, ceza alanı dışından şutunu at, top Szalai'den geri döndü.

76' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yerine Ferdi oyunda.

78' Gençlerbirliği'nde Candeias'ın yerine Sefa Yılmaz oyunda.

83' Nordfeldt'in kale vuruşu kısa düştü. Pelkas'la hızlı atağa çıkan Fenerbahçe, tehlikeli geldi. Yunan yıldızın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jose Sosa'nın şutunu İsveçli kaleci, güçlükle çelmeyi başardı.

84' Ferdi'nin ara pasında Gençlerbirliği ceza sahasına giren Sangare, boş durumda olan Pelkas'a topu gönderdi. Yunan oyuncunun gelişine yaptığı vuruş auta çıktı.

87' Gençlerbirliği atağında Mugni'nin ceza alanı dışından vuruşunda top Altay'dan döndü. Spiridonovic'in tamamladığı top ağlara gitti ancak pozisyonu ofsayt.

90+2' Sol kanattan Pelkas'ın ceza alanına ortası savunmadan sekip sol çaprazdaki İrfan'ın önünde kaldı, onun vuruşunda top direkten geri döndü.

Abdulkadir Bitigen son düdüğü çaldı. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

FENERBAHÇE: Altay - Gökhan (Dk.44 Nazım), Serdar, Szalai, Novak (Dk.57 İrfan Can), Gustavo, Sosa, Mert Hakan (Dk.46 Cisse), Osayi-Samuel (Dk.76 Ferdi), Pelkas, Thiam (Dk.57 Samatta)

GENÇLERBİRİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat (Lucas Mugni), Candeias (Dk.79 Sefa), Ayite (Dk.84 Spiridonovic), Sandro

GOLLER: Dk.35 Novak (Fenerbahçe) - Dk.39 Serdar Aziz (k.k), Dk.63 Ayite (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Serdar (Fenerbahçe) - Candeias, Murat, Nordfeldt, Sandro, Ömürcan (Gençlerbirliği)