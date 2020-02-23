Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti.

Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 21. dakikada Kruse’den geldi.

Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999’da aldığı Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirirken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Sarı-Kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 45'e çıkararak averajla ikinci sıraya yükseldi.

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Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Sarı-Lacivertliler, 38 puanda kaldı.

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MAÇTAN BÖLÜMLER

Galatasaray gole çok yaklaştı!

4. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına attığı topta Onyekuru, topu sürerek kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Karşı karşıya pozisyonda Onyekuru'nun yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

7. dakikada Galatasaray'da Mariano, sağ kanattan arka direğe ortasını yaparken Falcao'nun arka direkteki kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

SARI KART | 16. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz, hava topunda Falcao'ya dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçe penaltı kazandı!

PENALTI | 18. dakikada Fenerbahçe, Marcao'nun müdahalesiyle Muriç'in yerde kalması sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

SARI KART | 20. dakikada Galatasaray'da Belhanda itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

GOL | 21. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Max Kruse, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

29. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Vedat Muriç'in ters kafa vuruşu tehlike yaratırken üstten dışarı gitti.

31. dakikada Marcao topu sol kanada açtı. Saracchi'nin pasında Ömer Bayram hareketlendi ve ceza sahasına girerken rakibinden kurtarıp aşırtma bir vuruş yaptı ama top üstten dışarı gitti.

Onyekuru ile bir fırsat daha!

34. dakikada Galatasaray bir kez daha gol çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun vuruşu kaleciyi geçerken çizgideki Ozan Tufan'a çarparak kornere gitti.

35. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topa Galatasaray'da Saracchi'nin yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

SARI KART | Saracchi'nin pozisyonu sonrası yaşanan tartışmada 36. dakikada Galatasaray'da Falcao, sarı kart gördü.

SARI KART | Tartışmalar sonrası Fenerbahçe tarafında da 37. dakikada Ozan Tufan, sarı kart gören isim oldu.

Galatasaray golü buldu!

GOL | 40. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Ryan Donk, kafayı vurarak karşılaşmaya beraberliği getirdi.

45+2. dakikada Fenerbahçe, sol kanattan etkili gelirken Ozan Tufan'ın içeri çevirdiği topu, Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Derbinin ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 50. dakikada Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Ömer Bayram'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

52. dakikada Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın ortasında arka direkte bomboş kafa vuruşu şansı yakalayan Isla'nın vuruşu yandan farklı şekilde auta gitti.

SARI KART | 54. dakikada Saracchi ile Dirar arasında yaşanan pozisyon sonrasında Fenerbahçe'de Dirar, sarı kart gören isim oldu.

SARI KART | 58. dakikada Onyekuru'nun hareketlendiği pozisyonda arkadan gelerek rakibini durduran Isla, sarı kart gördü.

SARI KART | Bu kez 59'da topla hareketlenen Ozan Tufan'ı Galatasaray'da Seri durdurdu ve sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de 60. dakikada Tolgay Arslan oyundan çıkarken Deniz Türüç oyuna giren isim oldu.

Belhanda ile büyük tehlike!

65. dakikada Altay Bayındır'ın hatalı pası Belhanda'ya gitti. Faslı oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruş etkisiz olunca Altay kalesine dönerek topu kurtarmayı başardı.

Fenerbahçe'de kırmızı kart!

KIRMIZI KART | 66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

72. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan yapılan ortaya Dirar'ın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

Bu kez penaltı kazanan taraf Galatasaray!

PENALTI | 77. dakikada Jailson'un müdahalesiyle ceza sahası içi sol çaprazda Onyekuru yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı.

GOL | 80. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren isim oldu.

KIRMIZI KART | Galatasaray’da Belhanda, oyundan çıkarken Deniz Türüç ile yaşadığı tartışma nedeniyle ikinci sarı karttan 84. dakikada kırmızı kart gördü.

KIRMIZI KART | Belhanda ile yaşadığı tartışma sonrası Galatasaray kulübesine yönelen Deniz Türüç de 84. dakikada Fenerbahçe’de kırmızı kart gördü.

88. dakikada Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin serbest vuruştan çektiği etkili şutu Muslera çıkardı.

Karşılaşmanın sonuna 10 dakika ilave edildi.

90+5. dakikada Fenerbahçe'de Kruse'nin kafayla indirdiği topa Mehmet Ekici, ceza sahası içinde sert bir vuruş yaparken top Muslera'da kaldı.

GOL | 90+7. dakikada Galatasaray'da savunma arkasına hareketlenen Onyekuru, karşı karşıya kaleci Altay'dan sıyrılarak skoru 3-1'e getirdi.

SARI KART | 90+8. dakikada Onyekuru gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı’nda oynanan derbi maçta sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, geçen hafta MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenildikleri maçın 11’inden biri zorunlu iki değişikliğe gitti.

Fenerbahçe’de, Deniz Türüç ile sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo’nun yerine Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay Arslan forma giydi. Yanal, kalede Altay Bayındır’a görev verdi. Savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Hasan Ali Kaldırım’dan kuran Ersun Yanal, ön liberoda Tolgay Arslan ile Ozan Tufan’a şans tanıdı. Kanatların sağında Nabil Dirar, solunda Tolga Ciğerci oynarken Max Kruse, santrfor arkasında görev aldı. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric forma giydi.

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu derbiyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi stattan takip etti.

Kasapoğlu, protokol tribününde yer aldı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

- Fenerbahçe’de önemli eksikler

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımın yalnız bıraktı. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues, derbiyi kaçırdı.

- Hasan Ali Kaldırım 78 gün sonra ligde forma giydi

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım’ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig’de 78 gün sonra forma giydi.

Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık’taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra kupada 11 Şubat’ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray derbisiyle ligde formasına kavuşan Hasan Ali, ilk 11’de sahaya çıktı.

- Tolgay Arslan, ligde 9 ay sonra ilk 11’de

Ersun Yanal’ın derbide forma verdiği Tolgay Arslan, 9 ay sonra ilk kez bir Süper Lig maçında 11’de forma giydi.

Bu sezon ligde 7 maçta sonradan oyuna giren ve sadece 31 dakika sahada kalan Tolgay, derbiye ilk 11’de başladı.

Ligde son olarak geçen sezonun 33. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11’de oynayan Tolgay, 20 Mayıs 2019’dan sonra bu şansı ilk kez buldu.

- Dirar, ligde maça ilk kez sağ açıkta başladı

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon Süper Lig’de bir maça ilk kez sağ açıkta başladı.

Hasan Ali Kaldırım’ın yokluğunda sezonun genelinde sol bekte forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez asıl mevkisinde sahaya çıktı.

Dirar, bu sezon Süper Lig’de daha önce ilk 11’de çıktığı 17 maça da sol bekte başlamıştı.

- Koreografi şov

Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmadan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı.

Maraton Tribünü’nde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." yazılı dev bir pankart açıldı. Okul Açık Tribünü’nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu.

Okul Açık Tribünü’nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı. Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali’nin, film karakteri boksör Rocky Balboa’yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.

- Oyuncular ırkçılık karşıtı pankartla çıktı

Derbide iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat’ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.

Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar da ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya’daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı.

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Süper Lig’in 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray’da kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Mario Lemina kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Adem Büyük ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcuların yerine derbide cezası biten Mariano Filho, sakatlığı geçen Marcelo Saracchi ile Younes Belhanda ve Radamel Falcao’yu ilk 11’de sahaya sürdü.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Adem Büyük’ün yanı sıra Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı yer aldı.

- Emre ve Adem yedeğe çekildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Fenerbahçe derbisinin ilk 11’inde yaptığı 2 değişiklik dikkati çekti.

Tecrübeli teknik adam, son haftaların formda isimleri Emre Akbaba ve Adem Büyük’e derbide ilk 11’de görev vermedi.

Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında bu futbolcuların yerine performansı tartışılan Younes Belhanda ile yıldız futbolcu Radamel Falcao’yu tercih etti.

Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık sonrası ligde 3 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

- Galatasaray yönetimi statta

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de derbiyi Ülker Stadı’nda takip etti.

Mustafa Cengiz ve yöneticileri, statta Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan karşıladı.

Derbinin başlamasına kısa süre kala geniş güvenlik önlemleri altında stada gelen Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticileri karşılayan Kızılhan’a, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da eşlik etti.

Öte yandan yaklaşık iki bin Galatasaray taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip ederek, takımlarını destekledi.