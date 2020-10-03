(ÖZET) Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe 4. hafta maçında sezonun flaş takımlarından Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Özellikle son dakikaları büyük bir heyecana sahip olan mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller, Mbwana Samatta'dan geldi. Karagümrük'ün tek sayısını Sabo kaydetti.

Altay Bayındır'dan geçit yok

Karagümrük, 87. dakikada Sabo ile bir penaltıdan yararlanamazken, Lemos gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından 8 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karagümrük ise 7 puanla 2. sırada yer aldı.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Henüz ilk dakika içerisinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük kalesine tehlikeli geldi. Caner'in pasına hareketlenen Ozan Tufan, ortasını açtı, araya Zukanovic girdi.

3' Karagümrük ceza sahasına girmek isteyen Valencia, savunmaya takıldı, top bir anda Samatta'nın önünde kaldı. Yıldız futbolcunun gelişine vurduğu şut, direğin hemen yanından auta çıktı.

5' Fenerbahçe direğe takıldı. Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Lemos, net bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Viviano'nu geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü.

16' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

19' Sol kanatta topla buluşan Samatta, pasını Caner'e aktardı. Milli futbolcunun bekletmeden yaptığı ortaya yükselen Thiam'ın kafa vuruşu çerçeveyi tutmadı.

GOL | 24' Fenerbahçe, yeni transfer Samatta'nın golüyle öne geçti. Caner Erkin'in kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen ve Karagümrük savunmasında kurtulan Tanzanyalı golcü, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. Samatta'nın Süper Lig'de kaleyi bulan ilk şutu gol ile sonuçlandı.

30' Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kaleci Viviano'da kaldı.

35' Lemos'un pas hatasıyla top Ndao'da kaldı. Ndao'nun pasında topla buluşan Salibur'un ceza sahası dışından attığı şut, üstten auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50' Karagümrük beraberliğe yaklaştı. Salibur'un ceza yayı üzerinden çektiği şut, savunmaya çarptı ve direğin dibinden kornere çıktı. Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

54' Maçtaki ilk sarı kartı Salibur gördü. Tecrübeli futbolcu, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

57' Karagümrük, Salibur ile Fenerbahçe kalesini yoklamaya devam ediyor. Fransız futbolcunun ceza sahasının hemen önünden attığı şut, az farkla auta çıktı.

58' İki takımda da iki değişiklik yapıldı. Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın yerine Sinan Gümüş, Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi. Karagümrük'te ise Brahim Darri'nin yerine Aatif Chahechouhe, Yannis Salibur'un yerine Jimmy Durmaz oyuna girdi.

60' Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu savunmada Zukanovic uzaklaştırdı.

GOL | 68' Fenerbahçe, Samatta ile farkı 2'ye çıkardı. Gökhan Gönül'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Sosa, ceza sahasına ortasını gönderdi. Bomboş durumda olan Samatta, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Tanzanyalı golcü, kendisinin ve takımının 2. golünü atmayı başardı.

72' Karagümrük'te Eric Lichaj'ın yerine Ramazan Civelek, Artur Sobiech'in yerine Mevlüt Erdinç oyuna girdi. Fenerbahçe'de ise Jose Sosa'nın yerine Tolga Ciğerci oyuna girdi.

GOL | 78' Karagümrük'te Sabo ile Lemos arasında ceza sahasında yaşanan ikili mücadelenin ardından konuk ekip oyuncuları penaltı itirazları yaptı. Maçın hakemi oyunu durdurdu. VAR kontrolünün ardından Mauricio Lemos'un ceza sahasında topa eliyle dokunduğu tespit edildi. Karagümrük Sabo'nun penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, penaltıya sebebiyet veren hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

81' Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın yerine Papiss Cisse, Karagümrük'te Jure Balkovec'in yerine Alpaslan Erdem oyuna girdi.

85' Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında bir penaltı daha kazandı. Ceza sahasına giren Sabo, Lemos'un faulü ile yerde kaldı. Lemos, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Topun arkasına geçen Sabo, Altay'ı geçemedi.

83' Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın yerine Papiss Cisse oyuna girdi.

90' Karagümrük, Altay'ı geçemiyor. Jimmy Durmaz'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı.

90+3' Karagümrük'te Jimmy Durmaz, hakeme olan tepkisinin ardından sarı kart gördü.

90+4' Alpaslan'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında iyi bir kafa vuruşu yapan Mevlüt'ün şutu üst ağlarda kaldı.

Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetin ardından maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi.

**

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay

FENERBAHÇE: Altay - Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Ozan (Dk. 58 Mert Hakan), Gustavo, Valencia, Thiam (Dk. 58 Sinan Gümüş), Samatta (Dk. 84 Cisse)

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Eric (Dk. 74 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 82 Alparslan), Biglia, Ndao, Sabo, Salibur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Darri (Dk. 58 Aatif), Sobiech (Dk. 74 Mevlüt)

GOLLER: Dk. 24 - Dk. 68 Samatta (Fenerbahçe) - Dk. 77 Sabo (P) (Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Lemos (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Lemos (Fenerbahçe) - Salibur, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)