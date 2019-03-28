(ÖZET) Fenerbahçe-Eskişehirspor maç sonucu: 4-0

Liglere Milli maçlar ve seçim sebebiyle verilen arada Fenerbahçe hazırlık maçında Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor'u amandıra Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı. Mücadeleyi Sarı Lacivertli ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Maçtan dakikalar

Fenerbahçe - Eskişehirspor mücadelesi saat 18'de başladı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçe Jailson'un golü ile 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısında Fenerbahçe yine atak oynayan taraf olarak dikkat çekti. 55. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soldado oldu. İspanyol futbolcunun güzel vuruşu ağlarla buluştu ve skor Sarı Lacivertliler lehine 2-0'a geldi.

Mücadelenin 69. dakikasında bu kez sahneye çıkan isim İsmail Köybaşı oldu ve savunma arkasına yaptığı koşu ile Eskişehir savunmasını alt eden tecrübeli futbolcu topu ağlarla buluşturdu.

75. dakikada İsmail Köybaşı kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti. Golün asistini yapan isim ise Nabil Dirar oldu. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Dirar da formasına kavuştu.

Takımların 11'leri

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail, Jailson, Oğuz Kağan, Valbuena, Moses, Alper, Soldado

Eskişehirspor: Melih, Fevzi, Berkay, Erdal, Hakan, Fırat Can, Kamal, Furkan, Mete Kaan, Emre Güral, Halil