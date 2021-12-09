(ÖZET) Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını daha önceden yitiren Fenerbahçe , 6. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

Frankfurt'un golünü 29. dakikada Djibril Sow atarken, Fenerbahçe'nin golünü ise 42. dakikada Berisha kaydetti.

D Grubu'nu 6 puanla üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Frankfurt ise grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.









Maçtan dakikalar

⏱ 2' | Sosa'nın sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Ön direkte Serdar Aziz kafayı vurdu, top auta çıktı.

⏱ 4' | Ön alanda topu kapan Nazım Sangare, sağ kanattan penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Araya giren savunma bu topu uzaklaştırdı.

⏱ 10' | Sol kanattan hareketlenen Kostic topu ceza sahasına doğru çevirdi. Topa Kamada gelişine vurdu. Kaleci Berke topu kontrol etmeyi başardı.

Fenerbahçe ofsayta takıldı

⏱ 12' | Hızlı gelişen atakta Zajc'ın pasıyla topla buluşan Berisha topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

⏱ 17' | Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında rakipten sekerek havalanan topu kaleci Trapp kontrol etti.

⏱ 23' | Frankfurt'ta Jakic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapacakken Nazım araya girdi ve pozisyonu önledi.

⏱ 26' | Sol kanatta Chandler'ın ceza sahasına doğru çıkarttığı topa Jakic gelişine vurdu. Top direğin üstünden dışarıya gitti.

İlk gol Frankfurt'tan

GOL | Karşılaşmanın 29. dakikasında Frankfurt, Sow'un golüyle 1-0 öne geçti. Min-Jae Kim'in kaptırdığı top sonrası başlayan atakta Kostic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sow, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

⏱ 32' | Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına Mergim Berisha geçti. Berisha'nın şutu barajdan geri döndü.

Fenerbahçe maça dengeyi getirdi

GOL | Karşılaşmanın 42. dakikasında Fenerbahçe, Berisha'nın golüyle skora dengeyi getirdi. İrfan Can'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Berisha'nın önünde kaldı. Berisha, vuruşunda topu sağ köşeden ağlara yolladı.

İLK YARI SONUCU | Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

⏱ 52' | Hauge'nin pası ile Borre savunmanın arkasına hareketlenmek istedi. Min-Jae Kim geçit vermedi.

⏱ 57' | Sol kanattan gelişen atakta Kostic kaleye yerden şutunu gönderdi. Top kalenin yanından auta çıktı.

⏱ 61' | Sebest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye gönderdiği şutta top, kaleci Trapp'ın üzerine gitti

Fenerbahçe penaltı bekledi

⏱ 65' | Berisha'nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda Sarı-Lacivertli ekip penaltı bekledi. VAR kontrolünün ardından hakem oyunu devam ettirdi.

⏱ 74' | Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Lammers, uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı çıktı.

⏱ 80' | Min-Jae Kim'in uzun pasında Nazım topa yetişemedi. Top kaleci Trapp'ta kaldı.

⏱ 87' | Kostic'in yerden ön direğe doğru çevirdiği topta araya Seradr Aziz girdi ve topu uzaklaştırdı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Szalai, Nazım, Novak, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

Maçtan notlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçta hakem Srdan Jovanovic düdük çaldı. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligin 15'inci haftasında Rizespor ile oynanan maçın 11'ine göre 7 değişiklik yaptı. Pereira; Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Ferdi, Crespo, Rossi ve Mesut'un yerlerine; Serdar, Nazım, Sosa, Zajc, Novak, Pelkas ve İrfan Can'a görev verdi.

Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt maçına şu 11'le çıktı: "Berke, Kim, Serdar, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Novak, Pelkas, İrfan Can, Berisha."

Pelkas 6, Nazım 4 maç sonra 11'de

Fenerbahçe Dimitris Pelkas, 6 maç sonra 11'e döndü. Sarı-lacivertli ekipte Pelkas, Eintracht Frankfurt maçına ilk 11'de başladı. Süper Lig 'in 11'inci haftasında 30 Ekim tarihinde oynanan İttifak Holding Konyspor maçında 11'de başlayan Pelkas, mücadelenin 41'inci dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı. Yunan futbolcu, 4'ü lig 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 6 maç sonra 11'e döndü. Fenerbahçe'de Nazım Sangare ise en son ligin 12'nci haftasında oynanan Kayserispor maçında 11'de görev aldı. Nazım 4 maç sonra 11'de yer aldı.

Sarı-Lacivertlilerde 3 eksik

Sarı-lacivertli ekip, Eintracht Frankfurt maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, Eintracht Frankfurt mücadelesinde forma giyemedi.

Altyapıdan 4 oyuncu kadroda

Sarı-lacivertli ekipte 4 altyapı oyuncusu Eintracht Frankfurt kadrosunda yer aldı. Kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Arda Okan Kurtulan, Fatih Yiğit Şanlıtürk ve Arda Güler, Eintracht Frankfurt maçında yedekler arasında yer aldı.

Ali Koç, Okocha ile görüştü

Fenerbahçe yönetimi, karşılaşma öncesinde Eintracht Frankfurt yönetimi ile yemekte bir araya geldi. Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleşen organizasyona; Burak Çağlan Kızılhan, Nüket Küçükel Ezberci, Selahattin Baki, Selma Altay Rodopman ile Eintracht Frankfurt kulübünden ise CEO Axel Hellmann, yönetim kurulu üyeleri, UEFA Ana İrtibat Sorumlusu Philipp Reschke, 1996-98 yıllarında Fenerbahçe, 1992-96 yıllarında ise Eintracht Frankfurt formasını giymiş eski futbolcu Jay-Jay Okocha ve eski yardımcı antrenör Ayhan Tumani katıldı. Başkan Ali Koç, düzenlenen yemeğin ardından Okocha ve Ayhan Tumani ile bir araya gelerek sohbet etti.

Mesut Özil, formasını Okocha'ya hediye etti

Karşılaşma öncesinde 1996-98 yılları arasında forma giyen Jay-Jay Okocha, Mesut Özil ile bir araya geldi. Mesut daha sonra10 numaralı formasını Okocha'ya hediye etti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar Okocha'ya tezahüratlarda bulundu.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede tribünler dolmadı. Saat 20.45'te başlayan mücadeleye sarı-lacivertli taraftarlar az sayıda ilgi gösterdi.

Frankfurt'ta tek değişiklik

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında Hoffenheim'a 3-2 kaybedilen maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Avusturyalı teknik adam, hücum hattında Lindstrom yerine Hauge'ye şans verdi.



