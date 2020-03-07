Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor’u konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe’nin golleri 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz’den gelirken Denizlispor’un gollerini 45’te penaltıdan Murawski ve 75’te Mustafa Yumlu attı.

Sarı-Lacivertliler'de 43. dakikada penaltıya sebep olan Tolgay Arslan, 43. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu beraberlikle Fenerbahçe'nin puanı 40 olurken Sarı-Lacivertliler'in ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

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Denizlispor ise aldığı bu sonuçla puanını 28'e yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

3. dakikada Denizlispor'un kullandığı serbest vuruşta Zeki'nin ortasına Oğuz Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

Denizli'den büyük tehlike!

18. dakikada Denizlispor, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan etkili gelen Denizlispor'da yapılan ortaya altı pas üzerinde bomboş pozisyonda Barrow vuruşunu yaptı. Barrow'un vuruşunda Altay, topu çıkarmayı başaran isim oldu.

21. dakikada Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş, kimseye değmeden köşeye yöneldi ve son anda köşeden Adam Stachowiak topu kornere çeldi.

GOL | 22. dakikada bu kez korneri kullanan Mehmet Ekici'nin ortasında Ozan Tufan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.

24. dakikada sol kanattan yapılan Denizlispor ortasında kaleci Altay ile Luiz Gustavo arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası top Aissati'nin önünde kaldı ve onun gelişine yaptığı vuruşu Serdar Aziz, çizgideki müdahalesi ile uzaklaştırdı.

31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay'ın pasında topla buluşan Vedat Muriç'in sol çaprazdan yaptığı vuruş Adam Stachowiak'tan dönerken Denizlispor savunması da topu kornere uzaklaştırmayı başardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 29. dakikada Fenerbahçe'de sakatlanan Max Kruse oyundan çıkarken yerine 31. dakikada Miha Zajc girdi.

SARI KART | Maçın 36. dakikasında Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, hızlı gelişen Denizlispor atağında Aissati'ye yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

40. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Miha Zajc'ın rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş, üstten farklı şekilde auta gitti.

PENALTI | 44. dakikada Denizlispor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı.

KIRMIZI KART | 44. dakikada elle oynayarak penaltıya sebebiyet veren Tolgay Arslan, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

GOL | 45. dakikada Denizlispor'da penaltıyı kullanan Murawski, skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci oyuna giren isim oldu.

İkinci yarı başladı.

51. dakikada Mehmet Ekici'nin yaptığı ortada arka direkte kafa vuruşunu yapan Serdar Aziz, topu ağlara gönderdi. Fakat pozisyonun içindeki Vedat Muriç'in Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

SARI KART | 53. dakikada Denizlispor'da Estupinan, hava topu mücadelesinde Luiz Gustavo'ya yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü.

SARI KART | 54. dakikada yaşanan taç pozisyonu sonrası maçın 4. hakemine itirazlarda bulunan Hasan Ali Kaldırım, sarı kart gören isim oldu.

67 dakikada savunmadan çıkarak topla buluşan Serdar Aziz'in uzak mesafeden yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Denizlispor'da Oscar Estupinan'ın yerine Özgür Çek oyuna girdi.

74. dakikada Denizlispor'da Zeki Yavru'nun serbest vuruşta direkt kaleye giden topunu Altay, kornere çeldi.

GOL | 75. dakikada Denizlispor, Mustafa Yumlu'nun golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan kullanılan korneri savunma uzaklaştırırken yeniden sağ kanada açılan topta Zeki'nin ortasına altı pasta Mustafa Yumlu vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu.

SARI KART | 76. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan, gol sonrası itirazları sonucunda sarı kart gördü.

SARI KART | 76. dakikadaki itirazlar sonucunda Fenerbahçe'de sarı kart gören bir diğer isim de Serdar Aziz oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin yerine Mevlüt Erdinç oyuna girdi.

90. dakikada Recep Niyaz ile verkaç yaptıktan sonra topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, Altay Bayındır’ı geçmek isterken, Altay topa müdahale etti. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL | 90+2. dakikada Fenerbahçe, sağ kanattan kullanılan kornerde yapılan ortaya Serdar Aziz'in vurduğu kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi.

90+3. dakikada hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Onazi, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürdükten sonra sağdan bindiren Özgür Çek’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciyi geçen topu Isla çizgiden kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig | Fenerbahçe: 2 - Yukatel Denizlispor: 2

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Mehmet Ekici (Dk. 79 Mevlüt Erdinç), Kruse (Dk. 31 Zajc), Muric

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Murawski, Aissati (Dk. 87 Sedat Şahintürk), Estupinan (Dk. 72 Özgür Çek), Recep Niyaz, Barrow (Dk. 82 Onazi), Rodallega

Kırmızı kart: Dk. 43 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 53 Estupinan, Dk. 86 Murawski, Dk. 87 Özgür Çek, Dk. 90 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor), Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 76 Ozan Tufan, Dk. 77 Serdar Aziz, Dk. 86 Tolga Ciğerci, Dk. 90 1 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 22 Ozan Tufan, Dk. 90 2 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 45 Murawski (Penaltıdan), Dk. 75 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Trabzonspor maçına göre Süper Lig’deki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına ilk 11’inde 4 değişiklikle çıktı.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, kadrosunda Trabzonspor’a 2-1 kaybettikleri yarı final ilk maçına göre 1’i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç kadroda yer almazken, Tolga Ciğerci ile Jailson yedek kulübesinde oturdu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ilk 11’de görevlendirildi.

- Takımın başında Zeki Murat Göle

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın görevi bırakmasının ardından Yukatel Denizlispor karşısında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

Zeki Murat Göle takımın başında kulübede bulunurken, Volkan Demirel de ısınma sırasında sahaya çıktı.

- Ferdi ligde ilk kez 11’de

Fenerbahçe’de genç futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, ligde ilk kez 11’de forma şansı buldu.

Geçen sezon başı transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

- 16 yaşındaki Ömer Faruk kadroda

Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosuna girdi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, Yukatel Denizlispor karşısında 21 kişilik kadroya girerek ilk profesyonel maç heyecanını yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırması esnasında önce Ömer Faruk’a seslendi.

- Gustavo stoperde, Jailson kulübede

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, stoperde görev yaptı.

Sezon başından beri savunma hattında istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, bu bölgede genel olarak Jailson görevlendiriliyordu.

Yukatel Denizlispor karşılaşmasında Serdar Aziz’in stoperdeki partneri Luiz Gustavo olurken, Jailson ligde 9 maç sonra yedek kulübesine çekildi.

- Fenerbahçe’de 4 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette’in yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç, kadroda yer almadı.

- Emre Belözoğlu kulübede

Fenerbahçe’de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu, ligdeki Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinin ardından takıma döndü.

Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu.

- Taraftarın ilgisi az

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Denizlispor maçına fazla ilgi göstermedi.

Sezon başından beri tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ilk kez tribünlerde bu kadar boşluk bıraktı.

- Şehitler unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, İdlib şehitlerini unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, maraton tribününün sağ üst tarafında büyük bir Türk bayrağı açtı.

Ayrıca o bölgedeki Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Türk bayrakları açtı.

Öte yandan, karşılaşma öncesinde Ülker Stadı’nda müzik çalınmadı.