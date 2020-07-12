(ÖZET) Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de Avrupa umutlarını yeşerten Fenerbahçe Sivasspor karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor'un golleri Arona Kone (9', pen) ve Emre Kuılınç'tan gelirken, Fenerbahçe'nin tek sayısını Deniz Türüç kaydetti. Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu gibi gençlerin iyi mücadelesine son dakikalarda Allahyar da katıldı. İranlı oyuncu gole de çok yaklaştı.

Savunma inadı!

Tahir Karapınar'ın taraftarı adeta çıldırtan savunma kararları ise devam etti. Jailson ve Gustavo'dan sonra geçen hafta da bir süre stoperde oynayan Ozan Tufan bu maça savunmanın göbeğinde başladı. Birçok pozisyonda zorlanan Ozan'a Falette de fazla yardımcı olamadı. Son 3 maçta ön plana çıkan kaleci Altay ise bu kez çaresiz kaldı.

Bu maçın ardından Sivasspor 57 puana ulaştı ve Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe'yle de 7'ye çıkardı.Sarı Lacivertliler'in Avrupa şansı ise mucizelere kaldı.





Maçtan dakikalar...

7' Emre Kılınç ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararı penaltı...

9' Arouna Kone penaltıyı gole çevirdi ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

Sol çaprazdan ceza alanına giren Emre Kılınç, Ozan'ın kayarak müdahalesinden şık bir vücut çalımıyla kurtulmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık hemen önündeki pozisyon için tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

14' Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Arouna Kone arka direkte bomboş istediği gibi vuramadı ve topu auta gönderdi. Kone adeta boş kaleye kaçırdı.

16' Hasan Ali'nin sol kanattan ortasına ceza alanında Muriç kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

27' Deniz Türüç Fenerbahçe adına beraberliği getiren golü attı. Simon Falette'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakiplerini ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

40' Vedat Muriç, Sivasspor savunmasının hatasını değerlendirmek isterken Appindangoye'yle olan mücadelesinde yerde kaldı. Fenerbahçeliler penaltı beklerken, Ali Palabıyık oyunu hakem atışıyla başlattı.

44' Emre Kılınç Sivasspor'u 2-1 öne geçirdi.

İlk yarı 2-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

62' Ömer Faruk'un yerine Emre oyunda.

63' Tolgay'ın yerine Rodrigues oyunda.

68' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, Mamadou Samassa çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Fenerbahçeliler burada Samassa'nın Ozan Tufan'a da müdahalede bulunmasından ötürü penaltı beklediler ancak hakem devam dedi.

84' Falette'nin yerine Tolga Ciğerci oyunda.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Nabil Dirar - Ozan Tufan - Hasan Ali Kaldırım - Simon Falette - Deniz Türüç - Ömer Faruk Beyaz - Ferdi Kadıoğlu - Luiz Gustavo - Tolgay Arslan - Vedat Muriqi

Yedekler:

Harun Tekin - Murat Sağlam - Gürkan Başkan - Emir Miray Köksal - Emre Belözoğlu - Jailson - Tolga Ciğerci - Miha Zajc - Garry Rodrigues - Allahyar Sayyadmanesh

Sivasspor:

Mamadou Samassa - Marcelo Goiano - Aaron Appindangoye - Caner Osmanpaşa - Uğur Çiftçi - Claudemir - Isaac Cofie - Mert Hakan Yandaş - Mustapha Yatabare - Arouna Kone - Emre Kılınç

Yedekler:

Ali Şaşal Vural - Fatih Aksoy - Paul Papp - Samba Camara - Erdoğan Yeşilyurt - Hakan Arslan - Yasin Öztekin - Armin Djerlek - Petar Skuletic - Fernando Andrade