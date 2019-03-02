(ÖZET) Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç sonucu: 3-2

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Süper Lig’de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3’lük sonuçla ayrılarak moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son verdi. Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe lig tarihindeki 2000. maçını kazanırken; Rizespor 6 maç aradan sonra ilk kez kaybetti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

GOOL | Mücadele çok hızlı başladı. Çaykur Rizespor'un 4. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza alanına yapılan ortada Melnjak'ın attığı gol, deplasman ekibini Kadıköy'de 1-0 öne geçti.

Golün hemen sonrasında 5. dakikada köşe vuruşu kullanma şansını yakalayan Fenerbahçe, ceza sahasına yapılan ortada elle müdahale itirazlarıyla penaltı bekledi fakat Halil Umut Meler, devam kararı verdi.

Maçın 14. dakikasında sağ köşeden korneri kullanan Sarı-Lacivertliler, Soldado'nun kafa vuruşunda topa Awaziem'in elle müdahale ettiğini belirterek yine penaltı itirazlarında bulunsalar da maçın hakemi yine devam kararı verdi.

Çaykur Rizespor'un sağ beki Mykola Moroziuk, 20. dakikada Hasan Ali'ye yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

Serdar Aziz'den Fenerbahçe formasıyla ilk gol

GOOL | Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle eşitliği yakaladı. Galatasaray'dan transfer edilen milli stoper, Sarı Lacivertli forma altındaki ilk golünü Rizespor ağlarına bırakmış oldu: 1-1

Maçın 35. dakikasında Çaykur Rizespor'un sol köşeden kullandığı kornerde Volkan Demirel, topu istediği gibi uzaklaştıramasa da sonrasına Nakoulma'nın yaptığı vuruş Volkan'da kaldı.

Çaykur Rizespor'un ilk golünü Melnjak, bu kez 39. dakikada ceza sahası dışından şansını diledi fakat top üstten dışarı gitti.

GOOL | Maçın 40. dakikasında Moses'ın şutunda dönen topu tamamlamayı başaran Roberto Soldado, Fenerbahçe'yi öne geçirmeyi başardı: 2-1

Rizespor 10 kişi kaldı!

Çaykur Rizespor'da Mykola Moroziuk, maçın 42. dakikasında Victor Moses'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarının son bölümünde 45. dakikada Mehmet Topal'ın yaptığı vuruş auta gitti.

Maçın ilk yarısı sona ererken Fenerbahçe, 2-1'lik üstünlükle soyunma odasına giden taraf oldu.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Hasan Ali Kaldırım'la gole yaklaştı. Victor Moses'ın Çaykur Rizespor savunmasından dönen topunu Hasan Ali sert bir şutla tamamladı fakat Gökhan Akkan iki hamlede topu çelmeyi başardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 50. dakikada Çaykur Rizespor'ın hücum hattından Prejuce Nakoulma oyundan çıkarken orta sahaya takviye amaçlı Marwane Saadane oyuna girdi.

GOOL | Maçın 55. dakikasında Çaykur Rizespor, yine Melnjak'ın golüyle eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Vedat Muriqi'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak, skoru 2-2'ye getirdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 58. dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajc kenara gelirken Andre Ayew oyuna dahil oldu.

Andre Ayew, 58. dakikada oyuna girdikten saniyeler sonra sarı kart gördü.

Maçın 62. dakikasında Fenerbahçe'de Valbuena'nın kullandığı serbest vuruş, az farkla dışarı gitti.

10 kişi Çaykur Rizespor, maçın 66. dakikasında Vedat Muriqi ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Muriqi'in sol çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

Tolgay Arslan, maçın 67. dakikasında Çaykur Rizespor ceza sahasına girerken yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı beklerken maçın hakemi Halil Umut Meler devam kararı verdi.

Fenerbahçe'de skoru 1-1'e getiren golün sahibi Serdar Aziz, maçın 67. dakikasında sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena çıkarken Mehmet Ekici oyuna giren isim oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Çaykur Rizespor'da ikinci yarının çalışkan isimlerinden Umar Aminu oyundan çıkarken Braian Samudio oyuna dahil oldu.

Maçın 80. dakikasında Serdar Aziz, suratına gelen Saadane'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve Hakem Umut Meler penaltı noktasını işaret etti.

Marwane Saadane ve Abdullah Durak, 80. dakikadaki penaltı pozisyonu ve sonrasındaki itirazlar nedeniyle sarı kartla cezalandırıldılar.

GOOL | VAR incelemesi sonrası karar değişmezken 84. dakikada penaltıyı kullanan Victor Moses, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 3-2 geriye düşen Çaykur Rizespor'da 85. dakikada Azubuike oyundan çıkarken Musa Çağıran oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren Victor Moses, maçın 90. dakikasında oyundan çıkarken Eljif Elmas oyuna girdi.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay, Zajc, Valbuena, Soldado

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Nakoulma, Muriqi