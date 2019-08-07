(ÖZET) Fenerbahçe - Cagliari maç sonucu: 2-2

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak bastı. Sarı Lacivertliler Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın güzel golleriyle 2-0'ı yakaladı ancak savunma hataları gollerin yenmesine engel olamadı.

Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar...

9' Ozan Tufan'ın uzaklardan şutu az farkla yandan auta gitti.

12' Emre Belözoğlu sol kanattan korneri kullandı, Ozan'ın kafa vuruşunda top arka direkte Muriç'e doğru geldi, onun kafasında meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Ozan Tufan iyi performansıyla göz dolduruyor.

20' Moses'ın sağ kanattan ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

28' Moses sağ kanattan ceza alanına girip şutunu çekti, top üstten dışarıda...

35' Emre Belözoğlu frikikten müthiş bir gol attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Hafif sol çapradan kullanılan frikikte tecrübeli oyuncu çok iyi vurdu ve top direkten kaleye girdi.

45+1' Ozan Tufan ceza alanı dışından çok iyi vurdu ve sdkoru 2-0 yapan golü attı.

İlk yarı bitti.

İkinci yarı başladı.

54' Cagliari'de sağ çaprazdan ceza alanına giren Kwang Son Han şutunu çekti, Harun zor olmayan bu topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Harun'dan büyük hata...

62' Oyuna yeni giren Diego Reyes penaltı yaptırdı! Yerde kalan Joao Pedro daha sonra penaltıyı kullandı ve topu ağlara gönderdi.; 2-2.

Real Madrid maçında ciddi hatalar yapan Reyes aynı yanlışlarına devam ediyor!

82' Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

90 dakika sona erdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç

Cagliari:

Alessio, Ceppitelli, Fabrizio, Klavan, Likoyannis, Joao Pedro, Valter Birsa, Nainggolan, Ionița, Rog, Pavoletti