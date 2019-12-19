Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, haftaya son sırada giren Zenit St Petersburg'u konuk etti.

Temsilcimiz, önemli oyuncuları Will Thomas ve Alex Renfroe'yu İstanbul'a getirmeyen Zenit'e Albicy'nin son saniye üçlüğüyle 84-81 mağlup oldu.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki 15. maçında 10. yenilgisini alırken Basketbol Süper Ligi de dahil olmak üzere üst üste 4. maçından da mağlup ayrılmış oldu. Haftaya son sırada giren Zenit St Petersburg ise 4. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Temsilcimiz Bobby Dixon'ın etkili oyunuyla karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe, Lauvergne'i de etkili kullanmaya çalışırken Zenit'te Albicy ve Ponitka'nın üçlükleri 5:03 kala skoru 11-8'e getirdi. Kenardan gelen Colton Iverson'dan katkı sağlayan konuk ekip, 1:48 kala 14-15'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde ise Kalinic ile sayılar bulan temsilcimiz, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-18

İkinci çeyreğe De Colo ve Derrick Williams'ın basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 8:54 kala skoru 27-18 yaptı. Sonrasında Iverson ve Voronov ile sayılar bulan konuk ekip, 7:50 kala skoru 27-23'e getirdi. Hücumda De Colo'yu devreye sokan Fenerbahçe'de 5:57 kala Kalinic'ten gelen basket, skoru 34-23 yaptı. Sonrasında Ponitka ile sayılar bulan ve çeyreğin ilerleyen bölümünde Ayon'u etkili kullanan konuk ekip, 49 saniye kala skoru 41-36'ya getirdi. İlk yarı ise temsilcimizin 43-38'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARI SONUCU: 43-38

Temsilcimiz, üçüncü çeyreğin başında bulduğu üçlükle farkı 8 sayıya çıkarsa da Voronov ve Iverson ile etkili olan konuk ekip, 5 dakika kala skoru 52-49'a getirdi. 3:55 kala da Hollins'in üçlüğü 52-52'lik eşitliği sağladı. Çeyreğin son bölümünde Austin Hollins ile sayılar bulan konuk ekip, üçüncü çeyreği 59-60'lık skorla önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 59-60

Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 8:46 kala skoru 67-60'a getirdi. Fakat konuk ekip Ayon'un da oyuna girmesiyle birlikte Abromaitis ve Kvostov'dan gelen üçlüklerle 4:34 kala 72-72'lik eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 2:56 kala ise 74-78'lik üstünlüğü yakaladı. Son 8 saniyeye ise Zenit'in 78-81'lik üstünlüğüyle girilirken Sloukas ile üçlüğü bulan Fenerbahçe, 6 saniye kala skoru 81-81'e getirdi. Son saniyede Andrew Albicy'nin üçlüğü Zenit'e 81-84 ile maçı kazandırdı.

MAÇ SONUCU: 81-84

Fenerbahçe Beko: 81 - Zenit: 84

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Westermann, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 5, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu 2, Kalinic 16, Sloukas 13, De Colo 9, Williams 6, Datome 9

Zenit: Albicy 12, Voronov 11, Ponitka 16, Pushkov 2, Ayon 12, Iverson 9, Ponkrashov, Hollins 6, Khvostov 6, Trushkin, Abromaitis 10

1. Periyot: 22-18

Devre: 43-38

3. Periyot: 59-60