(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maç sonucu: 79-77

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının ikinci etabı oynanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 4. hafta karşılaşmasında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'i ağırladı. Fenerbahçe, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde 13 sayı farkla geri düşmüş olmasına rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla rakibini 79-77 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yeni sezona 4'te 4 yaparak başlarken Valencia Basket ise 4. maçında 3. yenilgisini aldı. ,

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nigel Hayes-Davis 17, Johnathan Motley 16 sayıyla oynadılar. Valencia'da Chris Jones, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Bojan Dubljevic 13, Sam Van Rossom 10 sayıyla maçı tamamladı.

Sırada İstanbul derbisi var

EuroLeague'in 5. haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya gelecekler. Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, 28 Ekim Cuma günü Anadolu Efes'e konuk olacak.

Maçtan bölümler

Fenerbahçe Beko, ilk çeyreğin bitimine 7:37 kala 7-5 ile üstün taraftı. Sonrasında Victor Claver, Bojan Dubljevic gibi uzunlarıyla üç sayılık isabetler bulan Valencia, 5:31 kala skoru 7-13'e getirdi. 4:54 kala da Klemen Prepelic'in üçlüğü skoru 9-16 yaptı. Son 1:57'lik bölüme de konuk ekip 14-23 ile önde girdi. Scottie Wilbekin ve Devin Booker ile isabetler bulan tesmsilcimiz, farkı kısmen azalttı ve ilk çeyrek 20-25 sona erdi.

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 20-25 Valencia Basket

Konuk ekip, ikinci çeyreğe de iyi başlayan taraf oldu. Jaime Pradilla ve Jared Harper'ın dış şut isabetleri ile 8:25 kala 20-33'lük üstünlüğü yakaladılar. Sonrasında Carsen Edwards, Marko Guduric, Scottie Wilbekin gibi kısalarıyla etkili olan Fenerbahçe, 4:17 kala skoru 28-33'e getirdi. Üst üste hücumlardan boş dönerek rakibini yakalama şansını kaçıran temsilcimiz karşısında Valencia Basket, yeniden Bojan Dubljevic ve Victor Claver ile etkinlik sağlayarak 1:53 kala skoru 28-40 yaptı. Nick Calathes'in üçlüğü, Johnathan Motley'nin basket faul isabeti ile Fenerbahçe, 55 saniye kala durumu 34-41 yaptı. Chris Jones'un 18 saniye kala bulduğu basket 34-43 ile ilk yarının skorunu belirledi.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 34-43 Valencia Basket

İlk yarının en skoreri Motley

Karşılaşmada ilk yarının en skorer ismi 12 sayıyla oynayan Johnathan Motley oldu. Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin de 9 sayı üretti. Valencia cephesinde ise Bojan Dubljevic, 8 sayıyla öne çıktı.

Temsilcimiz, üçüncü çeyreğe çok iyi başlayarak 7:09 kala Scottie Wilbekin'in basketiyle durumu 44-45'e getirdi. Sonrasında Valencia, Chris Jones ve Klemen Prepelic'in serbest atış çizgisinden isabetleri ile durumu 44-47 yapsa da Scottie Wilbekin'in üst üste iki üçlüğü ile 6:02 kala Fenerbahçe, 50-47 öne geçmeyi başardı. Rakibi karşısında farkı artıran Sarı-Lacivertliler, 2:45 kala Guduric ile 58-51'lik üstünlüğü yakaladı. Wilbekin'in isabetsiz üç sayılık atışı ile farkı çift hanelere çıkarma şansını kaçıran Fenerbahçe karşısında Valencia Basket, Sam Van Rossom ile etkinlik sağladı. Belçikalı oyuncunun üst üste bulduğu isabetler ile Valencia, 1:20 kala skoru 58-56 yaptı. Çeyrek de Fenerbahçe'nin 60-58'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 60-58 Valencia Basket

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis ve Dyshawn Pierre'in basketleri ile 7:23 kala 65-58'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Valencia, farkı 3 sayıya kadar indirse de Nigel Hayes-Davis'in serbest atış isabeti ve Nick Calathes'in üçlüğü ile 5:20 kala skor 71-64'e geldi. Karşılaşmanın son bölümüne kritik şekilde girilse de üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i 79-77 mağlup etti.

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 79-77 Valencia Basket