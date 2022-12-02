(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 71-85

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Fenerbahçe Beko, önemli eksiklerle çıktığı mücadeleden 85-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nemanja Bjelica gibi yıldızlar sakatlıkları nedeniyle forma giyemediler. Fenerbahçe'de Johnathan Motley, ürettiği 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Devin Booker 15, Melih Mahmutoğlu 10 sayıyla oynadı. Real Madrid'de Dzanan Musa, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Walter Tavares 17, Gabriel Deck 12 sayıyla maçı tamamladı.

Turkish Airlines EuroLeague'de 11. maçındaki 2. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko; iç sahada ise resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Real Madrid ise 11 maç sonunda 8 galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmayı salonda birlikte takip ettiler.

Maçtan bölümler

Maça Dzanan Musa ve Gabriel Deck ile etkilli başlayan Real Madrid'e Devin Booker'ın sayılarıyla karşılık veren Fenerbahçe Beko, 6:01 kala Booker'ın iki sayılık isabetiyle durumu 9-10 yaptı. Sonrasında özellikle Gabriel Deck ile etkinliğini sürdüren konuk ekip, 1:20 kala skoru 11-25'e getirdi. Çeyreğin sonunu Johnathan Motley ile iyi geçen temsilcimiz, farkı kısmen azaltarak 16-25'lik skoru yakaladı.

İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 16-25 Real Madrid

İkinci çeyrekte 8:23 kala Melih Mahmutoğlu'ndan gelen üçlükle fark 6'ya kadar indi: 21-27. 5:24 kala Johnathan Motley'nin de basketi, durumu 26-31 yaptı. Son bölümde farkı yeniden açmayı başaran konuk ekip, 1:44 kala Mario Hezonja'dan gelen üçlük isabetiyle skoru 32-44'e getirdi. Devre de bu farkın korunmasıyla 34-46 sona erdi.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 34-46 Real Madrid

Üçüncü çeyreğe Real Madrid, Dzanan Musa ve Walter Tavares'in sayılarıyla 5:34 kala 41-64'lük skor avantajını sağladı. Sonrasında gelen 8-0'lık seri ile 3:13 kala skor 49-64'e geldi. Fark yeniden açılsa da periyodun son bölümünde Şehmus Hazer, Tarık Biberovic gibi isimlerden skor katkısı alan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 54-68 ile kapattı.

Üçüncü periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 54-68 Real Madrid

Son çeyreğe Metecan Birsen ve Carsen Edwards'ın basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 8 dakika kala durumu 58-69 yaptı. Sonrasında farkı yeniden açan Real Madrid, 3:53 kala Walter Tavares'in serbest atış çizgisinden isabetleriyle 62-78'lik skor avantajını yakaladı. Son bölümde üstünlüğünü büyük ölçüde koruyan İspanyol ekibi, karşılaşmadan 71-85'lik skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 71-85 Real Madrid

SALON: Ülker ve Spor Etkinlik

HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

FENERBAHÇE BEKO: Motley 20, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 7, Edwards 6, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 5, Tarık Biberovic 2, Jekiri, Booker 15, Calathes 2

REAL MADRID: Williams 5, Causeur 7, Abalde, Hezonja 9, Rodriguez 2, Deck 12, Poirier 4, Cornelie 3, Tavares 17, Llull 8, Ndiaye, Musa 18

1. PERİYOT: 16 - 25

DEVRE: 34 - 46

3. PERİYOT: 54 - 68