Turkish Airlines EuroLeague'de sakatlıklar nedeniyle kadro rotasyonunda sıkıntı yaşayan ve son 4 maçta 3 yenilgi alan lider Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçı için Ülker Spor Salonu'nda sahne aldı. Sarı Lacivertliler'in rakibi ise; Fenerbahçe Kulübü'ne ilk EuroLeague şampiyonluğunu yaşatan efsane coach Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisi Partizan oldu.

Zeljko Obradovic ve ekibi, Fenerbahçe Beko'nun Partizan maçı öncesi çiçeklerle karşılandı.

Obradovic, ilk kez dönüş yaptığı Ülker Arena'da uzun yıllar yardımcılığını yapan Itoudis ile karşı karşıya geldi. Obradovic ve Itoudis en son, CSKA Moskova'nın evinde Fenerbahçe'yi 88-70 yendiği 15 Kasım 2019'dan bu yana ilk kez karşılaştı.

Sreten Radovic, Carmelo Paternico, Emilio Perez hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Parkeden 73-72'lik galibiyetle ayrılan Partizan, bu sezon 6. kez kazandı. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in 14, Dyshawn Pierre'in 13 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Deplasman ekibinde ise Mathias Lessort ve Kevin Punter 12'şer sayı kaydetti.

Üst üste 3., toplamda ise 5. mağlubiyetini akan Sarı Lacivertliler, EuroLeague'in 16. haftasında 30 Aralık Cuma günü deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Partizan ise 29 Aralık Perşembe günü Bayern Münih'i konuk edecek.

Zeljko Obradovic'e coşkulu karşılama

Fenerbahçe Beko'da 2013-2020 yılları arasında başantrenörlük yapan, bu süreç içerisinde Sarı Lacivertli ekibe ilk EuroLeague şampiyonluğunu yaşatan Partizan'ın başantrenörü deneyimli koç Zeljko Obradovic, 2020 yılının ardından ilk defa resmi bir maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na geldi. Sarı Llacivertli taraftarlar, Sırp çalıştırıcıyı karşılaşma öncesi salona girer girmez coşkulu tezahüratlarla karşıladı. Ayrıca Fenerbahçe Beko Genel Direktörü Maurizio Gherardini, tecrübeli başantrenöre karşılaşma öncesi bir tablo hediye etti.

Scottie Wilbekin geri döndü

27 Kasım'da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Galatasaray Nef maçında sakatlanan Scottie Wilbekin, Partizan'a karşı oynanan karşılaşmayla birlikte formasına tekrar kavuştu. Sakatlığını atlatan Wilbekin, karşılaşmayı 14 sayıyla tamamladı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Carmelo Paternico, Emilio Perez

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 11, Wilbekin 14, Pierre 13, Hayes-Davis 9, Jekiri 8, Edwards, Guduric 4, Booker 8, Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu 3

PARTIZAN: Exum 10, Nunnally 5, Trifunovic, Leday 8, Smailagic 4, Punter 12, Lessort 12, Madar 7, Papapetrou 5, Andjusic 4, Avramovic 6

1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko 19-16 Partizan

İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Beko 37-33 Partizan

3. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko 57-51 Partizan

Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 72-73 Partizan