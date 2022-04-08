(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maç sonucu: 59-62

Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Sarı-Lacivertli ekip, mücadeleden son saniye üçlüğüyle 62-59 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos 9. galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe ise 17. kez kaybetti.





Mücadeleye Jan Vesely, Danilo Barthel, Melih Mahmutoğlu, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle başlayan Fenerbahçe, karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği 20-22 geride tamamladı. İkinci çeyreğe Panathinaikos hızlı başlarken, Sarı-Lacivertliler soyunma odasına 32-38 geride girdi. Üçüncü çeyrekte etkisini artıran Fenerbahçe final periyotuna 49-44 önde girmeyi başardı. Son 1 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden Fenerbahçe Beko 59-62 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de yıldız basketbolcu Jan Vesely'nin 20 sayılık performansı takımı için yeterli olmazken, Nando De Colo ve Marko Guduric sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemedi

EuroLeague'de bir maç eksiği bulunan Sarı-Lacivertliler, 13 Nisan tarihinde oynayacağı Maccabi Tel Aviv karşılaşması ile bu sezon için Avrupa defterini kapatacak.

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 20-22 Panathinaikos

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe Beko 32-38 Panathinaikos

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 49-44 Panathinaikos

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 59-62 Panathinaikos