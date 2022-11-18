(ÖZET) Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maç sonucu: 107-77

Turkish Airines EuroLeague'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, lider girdiği haftada Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetti.

10 Kasım Perşembe günü konuk ettiği Kızılyıldız’ı 93-79 yenmeyi başaran Kanarya'da Johnathan Motley 25 sayı ve 10 ribaunt ile yıldızlaşırken Melih Mahmutoğlu da 20 sayıyla EuroLeague’de kariyer rekorunu kırmıştı.

Rahat geçen Kızılyıldız maçı sonrası Yunan ekibini konuk eden Dimitris Itoudis'in öğrencileri, taraftarı önünde kazanmayı başardı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı 107-77 kazanan Sarı Lacivertliler, 8. maçında 7. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Yunan ekibi, ilk 6 maçı 1 galibiyet ile geçtikten sonra geçtiğimiz hafta iç sahada Baskonia'ya karşı dikkat çeken bir zafer elde etmiş, sahasında rakibi karşısında ilk yarıyı geride kapatmalarına rağmen 98-83 ile kazanan taraf olmuştu.

İstanbul deplasmanından eli boş dönen Yunan ekibi, 8. maçında 6. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nemanja Bjelica, sakatlığı nedeniyle Panathinaikos'a karşı forma giyemedi.

1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-25 Panathinaikos

İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe Beko 55-40 Panathinaikos

3. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 78-55 Panathinaikos

Maç Sonucu: Fenerbahçe Beko 107-77 Panathinaikos