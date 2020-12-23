ÖZET | Fenerbahçe Beko - Olympiakos maç sonucu: 84-77

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 16.hafta maçında Olympiakos'ı evinde 84-77 mağlup etti. Fenerbahçe böylece üç maç aradan sonra galip geldi ve kötü serisini sonlandırdı.

Fenerbahçe Beko'da özellikle Vesely etkili olurken iki sayılık atışlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko kadrosunda yeni transfer Guduric'te yer aldı





İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 22 - 27 Olympiakos

2.ÇEYREK SONUCU (İLK YARI) | Fenerbahçe Beko 45 - 41 Olympiakos





ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 68 - 54 Olympiakos

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 84-77 Olympiakos

İlk çeyrek sonunda geride kalan Fenerbahçe Beko daha sonra üstünlüğü eline aldı. Maç sonuna kadar önde götürdüğü karşılaşmayı 7 sayı farkla 84-77 kazanan Fenerbahçe Beko'da Vesely 17 sayı, Pierre ise 14 sayı ile oynadı.







