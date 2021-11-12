(ÖZET) Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maç sonucu: 43-68

Fenerbahçe , Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Olimpia Milano'yu konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan ve Sasa Pukl, Fernando Rocha, Jakub Zamojski hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma, Fenerbahçe'nin şok mağlubiyetiyle sona erdi.

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Maçı baştan sona üstün götüren Milano, parkeden 68-43'lük galibiyetle ayrıldı. İtalyan ekibinde Shavon Shields 13 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko’da ise Pierria Henry 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. 8. galibiyetini İtalyan ekibi, liderliğini sürdürdü. EuroLeague'deki 6. mağlubiyetini alan Fenerbahçe ise 12. sırada kaldı.

1. çeyrek sonucu | Fenerbahçe Beko 3-22 Olimpia Milano

İlk yarı sonucu | Fenerbahçe Beko 20-37 Olimpia Milano

3. çeyrek sonucu | Fenerbahçe Beko 29-62 Olimpia Milano

Maç sonucu | Fenerbahçe Beko 43-68 Olimpia Milano