(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 86-71

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Fenerbahçe, ilk haftada Bayern karşısında olduğu gibi Maccabi'yi de çift haneli farkla 86-71 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İç sahadaki Zalgiris galibiyeti sonrası Fenerbahçe'ye kaybeden Maccabi Tel Aviv ise ilk yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Johnathan Motley de 15 sayıyla oynadı. En verimli isim ise Nick Calathes oldu. Yunan oyun kurucu; karşılaşmayı triple-double düzeyine yakın şekilde 13 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ile tamamladı.

Maccabi Tel Aviv'in en skorer ismi ise 14 sayıyla Wade Baldwin IV olurken eski Fenerbahçeli Lorenzo Brown da 13 sayıyla oynadı.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, 6:12 kala Nigel Hayes-Davis'in basketiyle 9-5'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Josh Nebo ve Bonzie Colson'ın basketleriyle etkili olan Maccabi Tel Aviv, 5:01 kala 9-11 ile öne geçti. 4:09 kala Alex Poythress'ın basketiyle 11-13 önde olan taraf Maccabi'yken Johnathan Motley, Nick Calathes ve Marko Guduric'in basketleriyle seri yakalayan Fenerbahçe, 2:18 kala 18-13 ile yine üstünlüğü yakalamış oldu. Çeyreğin son bölümüne kadar aradaki farkı korumayı başaran Fenerbahçe, 37 saniye kala Roman Sorkin'in basketi sonrası ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı.

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 23-20 Maccabi Tel Aviv

İkinci çeyreğe çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 7:40 kala Tonye Jekiri'nin basketiyle skoru 28-20 yaptı ve o ana kadar maçtaki en yüksek farka ulaştı. 6:09 kala eski Fenerbahçeli Lorenzo Brown'un üçlüğü skoru 30-25'e getirse de televizyon molası sonrası farkı açan temsilcimiz, 2:20 kala Scottie Wilbekin'in üç sayılık basket artı faul isabetiyle skoru 42-30 yaptı. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, Carsen Edwards'ın 2.3 saniye kala bulduğu basketle de devreyi 46-32 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 46-32 Maccabi Tel Aviv

İlk yarıda Nick Calathes farkı

Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 46-32 önde tamamlarken Scottie Wilbekin ve Marko Guduric, 9'ar sayıyla takımın en skorer isimleri oldular. Fenerbahçe'de Nick Calathes ise 7 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma ile ilk yarıya damga vurdu. Maccabi'de Lorenzo Brown da 10 sayıyla ilk yarının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.

Üçüncü çeyreğe de çok iyi başlayan Fenerbahçe, 7:25 kala Nigel Hayes-Davis'in üçlüğü ile 20 sayılık farkı (56-36) yakaladı. Sonrasında etkili olan Maccabi Tel Aviv, Lorenzo Brown'un üçlüğü ile 2:17 kala skoru 61-48 yaptı. Aradaki fark korunarak çeyrek de 65-52 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 65-52 Maccabi Tel Aviv

Son çeyreğe etkili giren Maccabi Tel Aviv, 7:37 kala Jarell Martin'in üçlüğü ile skoru 67-60 yaptı. Sonrasında Nick Calathes ve Marko Guduric ile üst üste üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, 3:49 kala skoru 81-64'e getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü büyük ölçüde korumayı başaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 86-71 ile galip ayrıldı.

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 86-71 Maccabi Tel Aviv

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Piotr Pastusiak (Polonya)

FENERBAHÇE Beko: Wilbekin 12, Calathes 13, Pierre 3, Hayes-Davis 8, Motley 15, Edwards 4, Jekiri 4, Guduric 23, Booker 4

MACCABİ TEL AVİV: Brown 13, Baldwin 14, Poythress 10, Nebo 12, Colson 5, Martin 5, Menco, Sorkin 8, Dibartolomeo 2, Hollins 2, Ziv

1. PERİYOT: 23-20

DEVRE: 46-32

3. PERİYOT: 65-52

Jorge Jesus da takip etti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki ilk iç saha maçını oynarken Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus da maçı takip edenler arasındaydı. Salonda karşılaşmayı izleyen Portekizli teknik adama Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı Operasyon Direktörü Mario Branco da eşlik etti.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe Beko'da antrenmanlara başlayan Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic, maç kadrosunda yer almadılar. Samet Geyik de sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.