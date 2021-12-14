(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maç sonucu: 90-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Playtika'yı ağırladı. Avrupa'da inişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Sarı-Lacivertliler, Monaco ve Zenit galibiyetleri sonrasında İsrail ekibini de devirerek uçuşa geçti. Temsilcimiz parkeden 90-79 skorla galip ayrıldı ve kazanma serisini 3 maça çıkardı.

Aynı zamanda Kanarya 15. maçlar sonunda 6. galibiyetini aldı ve Euroleague'de 12. sıraya yükseldi. Maccabi Playtika ise 15. maçında 8. yenilgisini yaşadı ve 8. sırada kaldı.

Fenerbahçe Beko'da Devin Booker attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Maccabi'de eski Fenerbahçeli James Nunnally'in attığı 18 sayı galibiyet için yeterli olmadı.

İlk çeyrek sonucu | Fenerbahçe Beko 23-18 Maccabi Playtika

İlk yarı sonucu | Fenerbahçe Beko 42-37 Maccabi Playtika

Üçüncü çeyrek sonucu | Fenerbahçe Beko 70-54 Maccabi Playtika

Maç sonucu | Fenerbahçe Beko 90-79 Maccabi Playtika