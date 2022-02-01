(ÖZET) Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maç sonucu: 85-76

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 85-76'lık skor ile galip ayrıldı.

Üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko EuroLeague'de bu sezon 10. kez kazandı. Üst üste 3. kez kaybeden ASVEL ise 14. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 47-41 önde kapatan Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre ve Devin Booker 16 sayı kaydetti. Deplasman ekibinde ise 23 sayıyla oynayan Elie Okobo karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 25. haftasında 3 Şubat Perşembe günü Olimpia Milano'ya konuk olacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Damir Javor, Uros Nikolic, Jakub Zamojski

FENERBAHÇE BEKO: Henry 9, Şehmus Hazer 6, Pierre 16, Booker 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 15, İsmet Akpınar 6, Floyd 10, Polonara 1, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen

LDLC ASVEL: Okobo 23, Jones 12, Kahudi 14, Osetkowski 3, Fall 2, Gist 6, Knight 3, Antetokounmpo 10, Strazel 1, Lacombe 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

İLK YARI: 47-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-63

5 FAUL: 39.37 Gist (LDLC ASVEL)