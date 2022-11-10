(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maç sonucu: 93-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk etti. Fenerbahçe, mücadeleden 93-79'luk skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley; 25 sayı, 10 ribaunt ile maçın en etkili ismi olurken kaptan Melih Mahmutoğlu 20, Marko Guduric 17 sayıyla oynadı. Kızılyıldız'da Nemanja Nedovic, 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Luca Vildoza 13, Ben Bentil 12 sayı üretti.

EuroLeague'de 7. maçında 6. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, iç sahada ise 4'te 4 yapmış oldu. Konuk ekip Kızılyıldız ise 7 maç sonunda 1 galibiyette kalırken deplasman dereceleri de 5'te 0 oldu.

Maçtan bölümler

Filip Petrusev ile maça etkili başlayan Kızılyıldız, 6:50 kala 5-6 ile önde olan taraftı. Sonrasında özellikle Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 13-0'lık seri yakalayarak 4:05 kala 18-6'lık üstünlüğü yakaladı. 2:22 kala Marko Guduric'in basketiyle temsilcimiz, 23-12 ile önde olan taraftı fakat son bölümde Ben Bentil ve Nemanja Nedovic ile etkinlik sağlayan Kızılyıldız, farkı azaltmayı başardı ve ilk periyot 24-23 sona erdi.

İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 24-23 Kızılyıldız

İkinci periyodun başında Ognjen Kuzmic'in basketi, 8:29 kala Kızılyıldız'ın 24-25 ile öne geçmesini sağladı. Konuk ekip, 4:55 kala Nikola Ivanovic'in üçlüğüyle de skoru 29-34'e getirdi. Melih Mahmutoğlu'ndan önemli skor katkısı alan temsilcimiz, 1:31 kala 41-36 ile skor avantajını yakaladı. Konuk ekip, Ben Bentil ve Luca Vildoza ile basketler bulsa da Marko Guduric'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabetle Fenerbahçe, ilk yarıyı 42-41 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 42-41 Kızılyıldız

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ekip, Luca Vildoza ve Nemanja Nedovic ile sayılar bulan Kızılyıldız oldu. 8:35 kala 42-48 ile üstün olan Kızılyıldız, 6:56 kala da skorda 46-50 ile üstün olan taraftı. Fakat sonrasında Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yaparak 4:46 kala Nigel Hayes-Davis'in basket faul isabetiyle 56-50'lik üstünlüğü yakaladı. 2:09 kala Ben Bentil'in basketiyle Kızılyıldız, 59-56 ile farkı 3'e indirdi. Çeyreğin son bölümünü etkili geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 6 saniye kala Melih Mahmutoğlu'ndan gelen üçlükle periyodu 66-57 önde tamamladı.

Üçüncü periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 66-57 Kızılyıldız

Karşılaşmanın son çeyreğine de etkili başlayan taraf Kızılyıldız oldu. Konuk ekip, 8:40 kala Nemanja Nedovic'in basketiyle skoru 66-64'e getirdi. Sonrasında Johnathan Motley'nin sayıları 7:21 kala skoru 70-64 yaparken farkı daha da açan Fenerbahçe, 5:12 kala Melih Mahmutoğlu'ndan gelen üçlükle çeyreğin ilk yarısını 81-69 önde geçti. 2:33 kala Marko Guduric'in basketi ile temsilcimiz, skoru 91-75'e getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-79'luk skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 93-79 Kızılyıldız

Başkan yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kızılyıldız mücadelesini salonda takip etti. Geçtiğimiz günlerde ayak parmağının kırıldığı belirtilen Ali Koç, tedavi sürecinde ayağındaki atel ile mücadeleye geldi.

Arda Güler, ilk yarıyı takip etti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler de Kızılyıldız maçı için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaydı. Genç oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısını takip ettikten sonra salondan ayrıldı.