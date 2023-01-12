(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maç sonucu: 79-71 | Çift maç haftasında 2'de 2!
Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 79-71 mağlup ederek 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çift maç haftasını 2'de 2 ile geçmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, kazanılan bu maçla birlikte iç sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırmış oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Çift maç haftasının ilk etabında Panathinaikos'u deplasmanda uzatma sonucunda mağlup eden Fenerbahçe, evinde ağırladığı Bayern Münih'i de 79-71 ile geçti.
5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çift maç haftasını 2'de 2 ile geçen Fenerbahçe Beko, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretini de noktalamış oldu. Sarı-Lacivertliler, 19 maç sonunda 12 galibiyete ulaşırken iç sahada aldığı 2 galibiyet sonrası deplasmanda üst üste 5. maçını kaybeden Bayern Münih ise 19 maç sonunda 7 galibiyette kaldı.
Maçtan bölümler
Temsilcimiz, karşılaşmada Johnathan Motley'nin basketiyle başladıktan sonra etkili olan Bayern Münih, 8:15 kala Augustine Rubit'in basketiyle durumu 2-7 yaptı. Sonrasında rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 6:36 kala Nick Calathes'in basketiyle yenide 8-7'lik üstünlüğü yakaladı. 4:43 kala Cassius Winston'ın üçlüğü, Bayern Münih adına durumu 10-14'e getirdi. Niels Giffey'ın sayısıyla da son 2:13'lük bölüme 12-16'lık Bayern Münih üstünlüğüyle girildi. Pota altında Johnathan Motley ve Kostas Antetokounmpo ile isabetler bulan Fenerbahçe Beko, 59 saniye kala 16-16 ile skoru eşitledi.
https://twitter.com/EuroLeague/status/1613602231604977664
Elias Harris'in serbest atış çizgisinden sayılarına 25 saniye kala Marko Gurudic'in üçlüğü ile gelen cevap, temsilcimizin ilk periyodu 19-18 önde tamamlamasını sağladı.
İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 19-18 Bayern Münih
İkinci periyodun başında Carsen Edwards ve Metecan Birsen ile üç sayı isabetleri bulan Fenerbahçe Beko, 8:55 kala 25-21 önde olan taraftı. Bayern, 7:02 kala Elias Harris'in basketiyle durumu 25-25 eşitledi. Kostas Antetokounmpo ve Augustine Rubit'in karşılıklı basketleri sonrası yeniden Carsen Edwards ve Metecan Birsen ile 3'er sayılık hücumlar gerçekleştiren Fenerbahçe, 5:22 kala 33-27'lik üstünlüğü yakaladı. Bayern'in basketleri sonrası 3:35 kala yine Carsen Edwards'ın üçlüğü temsilcimizi 38-31 ile 7 sayılık farka taşıdı. Nick Weiler Babb ve Augustine Rubit ile dış şut isabetleri bulan Bayern Münih, 1:32 kala durumu 40-39'a getirdi. Son bölümü Scottie Wilbekin ve Devin Booker'ın üçlükleri ile geçen Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 46-39 önde tamamlamayı başardı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 46-39 Bayern Münih
20-4'lük seri ile başladı!
Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğe müthiş bir giriş yaptı. Rakibine uzun süre sayı şansı vermediği bölüm sonunda 2:35 kala Marko Guduric'in üçlüğüyle Fenerbahçe Beko, 66-43'lük üstünlüğü yakaladı. Farkın 23 sayıya çıkmasına 12-0'lık seri ile ulaşan Fenerbahçe, toplamda çeyrek başından bu yana 20-4'lük seri yakalamış oldu. Periyodun son bölümünde Bayern Münih, Elias Harris ile etkili oldu ve üçüncü çeyrek 67-49'luk temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 67-49 Bayern Münih
Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 79-71 Bayern Münih