Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Çift maç haftasının ilk etabında Panathinaikos'u deplasmanda uzatma sonucunda mağlup eden Fenerbahçe, evinde ağırladığı Bayern Münih'i de 79-71 ile geçti.

5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çift maç haftasını 2'de 2 ile geçen Fenerbahçe Beko, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretini de noktalamış oldu. Sarı-Lacivertliler, 19 maç sonunda 12 galibiyete ulaşırken iç sahada aldığı 2 galibiyet sonrası deplasmanda üst üste 5. maçını kaybeden Bayern Münih ise 19 maç sonunda 7 galibiyette kaldı.

Maçtan bölümler

Temsilcimiz, karşılaşmada Johnathan Motley'nin basketiyle başladıktan sonra etkili olan Bayern Münih, 8:15 kala Augustine Rubit'in basketiyle durumu 2-7 yaptı. Sonrasında rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 6:36 kala Nick Calathes'in basketiyle yenide 8-7'lik üstünlüğü yakaladı. 4:43 kala Cassius Winston'ın üçlüğü, Bayern Münih adına durumu 10-14'e getirdi. Niels Giffey'ın sayısıyla da son 2:13'lük bölüme 12-16'lık Bayern Münih üstünlüğüyle girildi. Pota altında Johnathan Motley ve Kostas Antetokounmpo ile isabetler bulan Fenerbahçe Beko, 59 saniye kala 16-16 ile skoru eşitledi.

Elias Harris'in serbest atış çizgisinden sayılarına 25 saniye kala Marko Gurudic'in üçlüğü ile gelen cevap, temsilcimizin ilk periyodu 19-18 önde tamamlamasını sağladı.

İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 19-18 Bayern Münih

İkinci periyodun başında Carsen Edwards ve Metecan Birsen ile üç sayı isabetleri bulan Fenerbahçe Beko, 8:55 kala 25-21 önde olan taraftı. Bayern, 7:02 kala Elias Harris'in basketiyle durumu 25-25 eşitledi. Kostas Antetokounmpo ve Augustine Rubit'in karşılıklı basketleri sonrası yeniden Carsen Edwards ve Metecan Birsen ile 3'er sayılık hücumlar gerçekleştiren Fenerbahçe, 5:22 kala 33-27'lik üstünlüğü yakaladı. Bayern'in basketleri sonrası 3:35 kala yine Carsen Edwards'ın üçlüğü temsilcimizi 38-31 ile 7 sayılık farka taşıdı. Nick Weiler Babb ve Augustine Rubit ile dış şut isabetleri bulan Bayern Münih, 1:32 kala durumu 40-39'a getirdi. Son bölümü Scottie Wilbekin ve Devin Booker'ın üçlükleri ile geçen Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 46-39 önde tamamlamayı başardı.

﻿﻿﻿İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 46-39 Bayern Münih

20-4'lük seri ile başladı!

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğe müthiş bir giriş yaptı. Rakibine uzun süre sayı şansı vermediği bölüm sonunda 2:35 kala Marko Guduric'in üçlüğüyle Fenerbahçe Beko, 66-43'lük üstünlüğü yakaladı. Farkın 23 sayıya çıkmasına 12-0'lık seri ile ulaşan Fenerbahçe, toplamda çeyrek başından bu yana 20-4'lük seri yakalamış oldu. Periyodun son bölümünde Bayern Münih, Elias Harris ile etkili oldu ve üçüncü çeyrek 67-49'luk temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 67-49 Bayern Münih

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 79-71 Bayern Münih