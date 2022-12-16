(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Baskonia maç sonucu: 70-76

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk etti. Baskonia, Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe Beko'yu da deplasmanda 76-70 mağlup etmeyi başardı.

Johnathan Motley, Scottie Wilbekin ve Nemanja Bjelica gibi önemli oyuncularından yoksun olan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son 4 maçında 3. yenilgisini alırken ligdeki Türk Telekom maçı da dahil olmak üzere resmi maçlardaki üst üste 3. iç saha mağlubiyetini yaşadı. EuroLeague'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Baskonia ise Anadolu Efes'in ardından Fenerbahçe Beko'yu da mağlup ederek bu sezon EuroLeague'de deplasmanda ilk kez 2 maç üst üste kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, 14 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Tonye Jekiri de 12 sayı, 9 ribaunt ile öne çıktı. Nick Calathes ise 11 sayı, 13 ribaunt, 4 asist ile takıma katkı sağladı. Baskonia'da Markus Howard, 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken eski Fenerbahçeli Pierria Henry; 13 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ile oynadı.

Maçtan bölümler

Periyodun ilk bölümü dengede geçti. 4:36 kala Nick Calathes'in üçlüğü ile durum 8-8'di. 3:04 kala Tonye Jekiri'den gelen basket, Baskonia'nın avantajına engel olarak durumu 10-12'ye getirmişti. Sonrasında Matt Costello ve Vanja Marinkovic'in basketlerine Fenerbahçe Beko, 1:54 kala Marko Guduric'in üçlüğüyle karşılık vererek durumu 13-17 yaptı. Son bölümde Pierria Henry ve Markus Howard ile isabetler bulan Baskonia, çeyreği 13-21 ile önde tamamladı.

İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 13-21 Baskonia

İkinci çeyreğe iyi başlayan Baskonia, Tadas Sedekerskis ve Maik Kostar'ın sayıları sonucunda 8:46 kala 13-26 ile üstün taraftı. Nick Calathes, Dyshawn Pierre ve Carsen Edwards ile 3 pozisyon üst üste üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 7:34 kala durumu 22-26'ya getirdi. Farkın 4'e inmesi sonrası Baskonia, gittiği moladan müthiş bir geri dönüş yaptı. Pierria Henry ve Markus Howard'ın basketleri, 5:59 kala durumu bir anda 22-36'ya getirdi. 2:33 kala Maik Kostar'ın basketiyle durum 27-48 oldu. Farkı büyük ölçüde koruyan Baskonia, ilk yarıyı da 33-52 ile önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 33-52 Baskonia

Üçüncü periyoda Nick Calathes ve Marko Guduric liderliğinde iyi başlayan Fenerbahçe, 7:09 kala durumu 39-54'e getirdi. 5:16 kala Nick Calathes'in basketi, durumu 45-56 yaptı. 4:04 kala Darius Thompson'ın basketiyle Baskonia, 48-60'lık avantajı yakalasa da Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric'in dış şut isabetleri ile etkili olan temsilcimiz, 2:42 kala 56-60 ile maça ortak oldu. Fakat çeyreğin son bölümünde Baskonia, yine Markus Howard ile oyuna ağırlığını koyarak son periyot öncesi 56-67'lik üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 56-67 Baskonia

Son çeyrekte savunmaların etkinliği ile iki takım da skor üretmekte zorlandı. 5:21 kala Marko Guduric'in basketi skoru 63-70'e getirdi. 2:05 kala Matt Costello'nun sayılarıyla Baskonia 63-74'lük avantajı yakaladı. Carsen Edwards ile üst üste isabetler bulan temsilcimiz, 54 saniye kala 70-74 ile farkı azaltmış olsa da Daulton Hommes ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Baskonia, deplasmandaki mücadeleden 70-76'lık skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 70-76 Baskonia