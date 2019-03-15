(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Barcelona maç sonucu: 88-82

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı konuk etti.

Pesic'e diskalifiye

Maç başlayalı 1 dakika olmuşken Barcelona Lassa'nın Sırp koçu Svetislav Pesic, henüz maçın ilk dakikası geride kalırken hakemlere yoğun itirazları sonucunda maçın hakemleri tarafından önce teknik faul ardından ise diskalifiye ile cezalandırıldı.

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Teknik fauller sonrası serbest atış isabetleriyle Fenerbahçe, ilk dakika geride kalırken 6-2'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Jaka Blazic'in 10 sayısıyla etkili olan konuk ekip, 5:39 kala skoru 8-12'ye getirdi. Tomic'i de devreye sokan Barcelona, 2:20 kala skoru 14-21 yaptı. İlk çeyrek de konuk ekibin 16-23'lük üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, 6:58 kala Bobby Dixon'ın üçlüğüyle 23-23'lük eşitliği yakaladı. 4:41 kala da Barcelona, tekrar 27-30'luk skorla önde olan taraftı. Fakat Guduric ve Dixon ile dış şut isabetleri bulan Fenerbahçe, 3:06 kala 36-33 ile üstünlüğü elde etti. İlk yarı ise Barcelona'nın 37-38'lik üstünlüğüyle noktalandı.

İlk yarıda Bobby şov!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ilk yarıda hücum anlamında sıkıntılar yaşarken tecrübeli isim Bobby Dixon, 17 sayıyla ilk yarıya damga vurdu.

Dixon, 14 dakikada 17 sayı atarken 2 de hücum ribaundu aldı.

Barcelona'dan 12-0'lık seri

Barcelona, temsilcimiz karşısında üçüncü çeyreğe 12-0'lık seriyle başladı ve 6:31 kala skor 37-50'ye geldi. Fenerbahçe, Datome ve Sloukas'ın etkili oyunlarıyla geri dönmeyi başardı ve 1:49 kala skoru 48-53'e getirdi. Kalan bölümde Ribas ile dış şut isabetleri bulan konuk ekip tekrar farkı açarak periyodu 52-61 önde tamamladı.

Barcelona son çeyreğin ilk bölümünde 8:19 kala 56-66 ile önde olan taraftı. Fakat temsilcimiz Vesely ve Sloukas'ın etkinliğiyle 6:30 kala skoru 66-68'e getirdi. Sloukas'ın etkili oyununu sürdürdüğü Fenerbahçe, 1:53 kala 79-77'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Melih ile de kritik bir isabet bulan temsilcimiz, hata yapmayarak karşılaşmadan 88-82'lik skorla galip ayrıldı.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

Temsilcimiz 26. maçında 22. galibiyetini alırken Panathinaikos'a kaybeden CSKA Moskova ve Real Madrid ile galibiyet farkını da 2 maça çıkarmayı başardı.

Barcelona ise 26. maçında 11. yenilgisini alırken Fenerbahçe'nin kazanması bir başka temsilcimiz 4. sıradaki Anadolu Efes'in de Barcelona ile galibiyet farkını 2 maça çıkarmasını sağladı.

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 22 sayı, 11 asist ile maça damga vururken Bobby Dixon 19, Nicolo Melli 13 sayı üretti.

Barcelona'da Jaka Blazic 15 sayıyla takımın en skoreri olurken Chris Singleton ve Ante Tomic de 12'şer sayıyla oynadılar.