(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 78-72

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Fenerbahçe Beko sahasında Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde yeni bir yapılanma içerisine giren Sarı-Lacivertli ekip rakibini 78-72 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

İlk periyotta 8 sayı (11-19) geri düşen Fenerbahçe Beko, Wilbekin’in üçlükleriyle etkili olmaya çalışsa da ilk periyotu 28-23 geride tamamlandı. İkinci periyotta da farkı kapatamayan Sarı-Lacivertli ekip devreye 41-32 geride girdi. Mücadelenin 3. çeyreğine ise adeta fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Beko, 27 sayı bulurken rakibini 8 sayıda tuttu ve son çeyreğe 59-49 önde girdi. Farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 78-72 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel-Hayes 21 ve Melih Mahmutoğlu 20 sayıyla galibiyetin mimarları arasında yer aldı.







