ÖZET | Fenerbahçe Beko - ASVEL maç sonucu: 81-59
Turkish Airlines EuroLeague’de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Asvel'i 81-59'luk skorla farklı mağlup etti. Sarı Lacivertliler özellikle savunmasıyla ön plana çıktığı mücadeleyi kazanarak son 2 maçını kazanmış oldu. Bu maç ayrıca Kokoskov'un öğrencilerinin en az sayı yediği karşılaşma oldu.
Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını konuk etti. Sarı Lacivertliler mücadeleden 81-59'luk skorla galip ayrıldı ve bu sezonki en rahat galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 16 sayı ile oynarken Lorenzo Brown da 8 sayı, 7 ribaund ve 4 asist üretti. Nando De Colo ise 12 sayı ile mücadele etti. Marko Guduric 16 sayı üretti. ASVEL’de David Lighty 11, Norris Cole 10 sayı üretti.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 15-19
2. çeyrek: 38-32 (23-13)
3. çeyrek: 59-42 (21-10)
4. çeyrek: 81-59 (22-17)
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1344364872587468801