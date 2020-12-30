ÖZET | Fenerbahçe Beko - ASVEL maç sonucu: 81-59

Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını konuk etti. Sarı Lacivertliler mücadeleden 81-59'luk skorla galip ayrıldı ve bu sezonki en rahat galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 16 sayı ile oynarken Lorenzo Brown da 8 sayı, 7 ribaund ve 4 asist üretti. Nando De Colo ise 12 sayı ile mücadele etti. Marko Guduric 16 sayı üretti. ASVEL’de David Lighty 11, Norris Cole 10 sayı üretti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 15-19

2. çeyrek: 38-32 (23-13)

3. çeyrek: 59-42 (21-10)

4. çeyrek: 81-59 (22-17)







