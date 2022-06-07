(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 85-76

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Normal sezonu lider bitiren ve saha avantajını eline alan Fenerbahçe, İki yıldır ligde ve EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Anadaolu Efes'in karşı karşıya geldiği ve büyük heyecana sahne olan maçtan Sarı-Lacivertli ekip 85-76'lık skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 17 sayıyla mücadele ederken, Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma 9 Haziran Perşembe yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Play-Off final serisinin programı

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 18-20 Anadolu Efes

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan oynana mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç, Nando de Colo, Henry, Jan Vesely ve Devin Booker beşiyle başlarken, Anadolu Efes ise Shane Larkin, Singleton, Elijah Bryant, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss beşiyle maça çıktı. Karşılaşmaya 5-0'lık seri ile hızlı başlayan taraf Sarı-Lacivertli ekip oldu. Ardından Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye 6-0'lık seri ile karşılık verdi. Periyodun geri kalan kısmı karşılıklı sayılar ile geçilirken, Anadolu Efes ilk çeyreği 20-18 önde kapattı.

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe Beko 37-37 Anadolu Efes

İkinci çeyrek iki ekibin de sert savunmaları ile başlarken, Fenerbahçe Beko Nando De Colo ile sayı üretti ve 24-20 öne geçti. Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman Sarı-Lacivertli ekibin sayıları sonrası mola aldı. Mola dönüşü hücumdaki etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe savunmada da Anadolu Efes'e geçit vermeyince farkı bir ara 9'a kadar çıkartırken, Anadolu Efes toparlanmayı başardı ve farkı kapattı. Karşılaşmada devreye takımlar 37-37'lik eşitlikle girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 59-53 Anadolu Efes

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine yine hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Beko olurken, skor 45-39'a geldiğinde ilk iki çeyrekte olduğu gibi Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman erken bir mola aldı. Mola dönüşü Anadolu efes istediği basketbolu parkeye yansıtmakta zorlanırken Fenerbahçe Beko hücumdaki etkili oyunuyla yeniden farkı 9'a çıkarttı. Son bölümde fark 6 sayıya inerken final periyoduna Fenerbahçe Beko, 59-53 önde girdi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes

Son çeyrek iki takımın karşılıklı sayıları ile başlarken Fenerbahçe hücumdaki etkinliğini sürdürdü ve farkı çift hanelere çıkarttı. Maçın son bölümleri kıyasıya mücadeleye sahne olurken, maçtan Sarı-Lacivertli ekip 0-0'lık skorla galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Can Mavisu

FENERBAHÇE BEKO: Henry 9, De Colo 13, Biberovic 7, Vesely 17, Booker 11, Şehmus Hazer 5, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu 2, Metecan Birsen 7, Melih Mahmutoğlu 5, İsmet Akpınar

ANADOLU EFES: Larkin 8, Buğrahan Tuncer 9, Bryant 13, Singleton 6, Pleiss 9, Erten Gazi 5, Dunston 6, Beaubois 20, Yiğitcan Saybir

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor ’a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i 3-2 geçerek finale yükseldi.