(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maç sonucu: 72-86

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında oynanmayan Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes oldu. Son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bugün kozlarını paylaştı. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği maçtan Anadolu Efes 86-72'lik skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Lacivertli-Beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı 12. kez müzesine götürmeyi başardı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Tibor Pleiss seçildi.

Maçtan anlar

Karşılaşmaya özellikle alçak postta Dyshawn Pierre - Krunoslav Simon eşleşmesini kullanarak iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 5:25 kala 8-3'lük üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Adrien Moerman ve Vasilije ile üst üste üçlük isabetleri bulan Anadolu Efes, 4:24 kala 8-9 öne geçmeyi başardı. İlerleyen bölümde iki takım da etkili savunmalara karşı skor üretmekte zorlanırken Fenerbahçe Beko, 1:30 kala Şehmus Hazer'in basketiyle 14-11'lik üstünlüğü elde etti. Micic'in basket faul pozisyonunu değerlendirmesi ile Anadolu Efes, 1:11 kala 14-14'ü yakaladı. Anadolu Efes, 21 saniye kala gelen Adrien Moerman'ın basketiyle de ilk çeyreği 14-16 önde tamamladı.

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 14-16 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe pota altındaki isimlerini etkili kullanarak başlayan Anadolu Efes; Tibor Pleiss ve Adrien Moerman'ın sayılarıyla 8:27 kala skoru 14-20'ye getirdi. 7:50 kala Anadolu Efes'te Tibor Pleiss'ın üç sayılık isabeti sonrası 14-23 ile maçtaki en büyük fark yakalandı ve Fenerbahçe Beko'da koç Aleksandar Djordjevic, mola almak durumunda kaldı. Fenerbahçe'ye sayı izni vermeyen Anadolu Efes'te yine Tibor Pleiss, pota altından bulduğu basketle 6:25 kala skoru 14-25'e getirdi. Fenerbahçe Beko'nun ikinci çeyrekteki ilk sayıları 6:04 kala Marko Guduric'in üç sayılık isabeti ile geldi ve sonrasında Melih Mahmutoğlu'nun da sayısıyla 5:13 kala skor 19-25 oldu. Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois'nın üst üste iki üçlük isabeti sonrası Larkin'in de üç sayı çizgisinin gerisinden isabeti, farkı yeniden arttırarak 3:09 kala skoru 22-36'ya getirdi. Pleiss'ın pota altından isabeti ve sonrasında yeniden Beaubois'nın üçlüğü ile Anadolu Efes, 1:32 kala 24-41'i yakaladı. Fenerbahçe'nin 41 saniye kala Devin Booker ile basket faul pozisyonunu değerlendirmesi sonucunda ilk yarı 27-41 sona erdi.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 27-41 Anadolu Efes

Karşılaşmanın ilk yarısının en etkili ismi Anadolu Efes adına 12 sayı, 6 ribaunt ile oynayan Tibor Pleiss olurken Fenerbahçe Beko'da Devin Booker da 7 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü elinde tutarken, Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile rakibine karşılık vermeye çalıştı. Efes, Micic'in etkili oyunuyla periyodu 62-49 önde kapattı.

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 49-62 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte de oyuna ortak olamadı ve Anadolu Efes, parkeden 86-72 galip ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla 12'nci kez kupanın sahibi oldu.

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 72-86 Anadolu Efes

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

FENERBAHÇE BEKO: Starks 10, Biberoviç, Floyd 10, Melih Mahmutoğlu 10, Booker 17, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 6, İsmet Akpınar, Pierre 2, Guduric 15, Ahmet Düverioğlu 2

ANADOLU EFES: Beaubois 19, Moerman 13, Pleiss 20, Micic 23, Simon 2, Yiğitcan Saybir 2, Ömercan İlyasoğlu, Erten Gazi 1, Akif Egemen Güven, Larkin 6,

1'İNCİ PERİYOT: 14-16

İLK YARI: 27-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-62