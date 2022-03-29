(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maç sonucu: 57-66

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 21. hafta (erteleme) maçında sahasında Alman temsilcisi Alba Berlin’i ağrıladı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Sarı-Lacivertli ekip, 66-57'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte EuroLeague'de üst üste 6. kez yenilen Fenerbahçe, bu sezonki 16. mağlubiyetini alırken, Alba Berlin ise 11. galibiyetine uzandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin adına 20 sayı kaydeden Yovel Zoosman oldu. Sarı-lacivertli ekipte ise Melih Mahmutoğlu 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Maça Pierria Henry, Melih Mahmutoğlu, Dyshawn Oierre, Devin Booker ve Jan Vesely beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 7-0’lık seriyle başladığı ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı. Sarı-Lacivertli ekip işlerin iyi gitmediği ikinci çeyrek soncuunda soyunma odasına 37-27 geride gitti. Üçüncü çeyrekte puan farkını korumayı başaran Alman ekibi son çeyreğe 48-38 önde girdi. Dördüncü çeyreğe etkili başlayan ve farkı 4 sayıya kadar indiren Fenerbahçe Beko, farkın yeniden açıklamsına engel olamadı ve sahadan 66-57'lik skorla mağlup ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Boris Ryzhyk, Emilio Perez, Tomasz Trawicki

FENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Vesely 8, Booker 4, Guduric 5, Floyd 1, İsmet Akpınar 5, Polonara, Şehmus Hazer 1, Metecan Birsen, Barthel 3

ALBA BERLİN: Lo 9, Smith 14, Delow 5, Oscar Da Silva 8, Lammers 6, Zoosman 20, Mattisseck, Thiemann, Koumadje 4

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 19-16 Alba Berlin

İLK YARI SONUCU | Fenerbahçe Beko 27-37 Alba Berlin

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 38-48 Alba Berlin

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 57-66 Alba Berlin







