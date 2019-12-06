Turkish Airlines EuroLeague’in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin’i konuk etti.

Temsilcimiz, oldukça çekişmeli geçen mücadelede rakibini uzatma sonunda 107-102 mağlup etti.

Fenerbahçe, üst üste 3. toplamda ise 5. galibiyetini aldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Sikma ve Hermannsson'un sayılarıyla başlayan ALBA Berlin, ilk 2 dakikalık bölümü 3-4'lük üstünlükle geçti. Sonrasında Datome ve Derrick Williams'ın üçlükleriyle etkili olan temsilcimiz, 15-2'lik seri yakalayarak 4:58 kala 18-6'lık üstünlüğü elde etti. İlerleyen bölümde rakibinin Sikma ve Giffey ile bulduğu üç sayılık basketlere temsilcimiz, Melih ve Datome'nin üçlükleriyle karşılık vererek 12 sayılık farkı korumayı başardı. De Colo ile de bir basket bulan Fenerbahçe, ilk çeyreği 30-16'lık skorla üstün tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 30-16

Giffey'in sayılarıyla ikinci çeyreğe ALBA Berlin etkili başladı ve 5:50 kala skoru 32-27'ye getirdiler. Sonrasında serisini sürdüren konuk ekip, Giedraitis ve Eriksson'un üçlükleriyle 2:20 kala skoru 34-35 ile üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Melih ve Derrick Williams ile yine sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 41-40 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 41-40

ALBA Berlin, üçüncü çeyreğe de etkili başlayan taraf oldu. Giedraitis'in sayılarıyla 6:50 kala 44-52'lik üstünlüğü yakaladılar. Sonrasında Sloukas, Melih ve Datome'nin sayılarıyla Fenerbahçe, 4:33 kala 55-54'lük üstünlüğü elde etti. Son bölümde Nando De Colo'nun da devreye girdiği Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 65-62 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 65-62

Son çeyrekte bitime 7:22 kala temsilcimizin 71-67'lik üstünlüğü vardı. Sonrasında Hermannsson ile etkili olarak 8-0'lık seri yakalayan ALBA, skoru 71-75'e getirdi. Konuk ekip skor avantajını maçın son bölümüne kadar sürdürmeyi başarırken serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle 1:48 kala 80-83 ile önde olan taraftılar. Fakat son bölümde Sloukas ve Derrick Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe, 30 saniye kala 86-83'lük üstünlüğü elde etti. 4.5 saniye kala ALBA Berlin, serbest atış çizgisine gelirken Giffey'ın ilk atışı isabetli oldu ikinci atışın ise ribaundunu iki kez aldılar ve Sikma'nın basketiyle skoru 88-88'e getirdiler. Son hücumda Derrick Williams ile üçlüğü kaçıran Fenerbahçe, karşılaşmanın uzatmaya gitmesini engelleyemedi.

NORMAL SÜRE SONUCU: 88-88

Fenerbahçe Beko, uzatmada özellikle De Colo ve Ahmet Düverioğlu'nun etkili performanslarıyla karşılaşmadan .. 'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

MAÇ SONUCU: 107-102