(ÖZET) Fenerbahçe - Bayern Münih maç sonucu: 1-6

Yeni sezona yepyeni umutlarla girmek isteyen Fenerbahçe, AUDI Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu.

90 dakika boyunca Alman ekibine hiçbir şekilde karşılık veremeyen Sarı Lacivertlileri zaman zaman taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Özellikle savunmadaki basit hatalar dikkat çekerken, Max Kruse'nin 64. dakiakda attığı şık gol ise gecenin tesellisi oldu.

Maçtan dakikalar...

5' Maçın ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi. Max Kruse'nin sol çaprazdan çektiği sert şut, yandan auta gitti.

21' Sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Nabil Dirar oyuna girdi. Isla sol beke, Dirar ise sağ bek mevkisine geçti.

22' Bayern Münih, Renato Sanchez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

28' Goretzka Bayern Münih adına skoru 2-0 yaptı.

Sol kanattan Coman'ın bindirdi, ardından ceza alanına yerden çıkardığı topa Goretzka rahat bir vuruş yaptı ve topu ağlara gödnerdi.

31' Nabil Dirar'ın ceza alanı içinde çevre kontrolü yapmadan topu ayağında fazla tutmasının ardından Müller topu kaptı ve rahat bir golle skoru 3-0 yaptı.

İlk yarım saat itibiariyle Bayern Münih oyunun kontrolünü ele almış durumda... Fenerbahçe dökülüyor!

40' Coman'ın attığı golle Bayern Münih skoru 4-0 yaptı. Ceza alanında Müller'in pasında sol çaprazda Harun'la karşı karşıya kalan Coman, düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi.

44' Müller penaltıdan skoru 5-0 yaptı.

Savunmada akıl almaz hatalar devam ediyor. Uzaklaştırılamayan topta Isla, Lewandowski'yi düşürdü, hakem Felix Brych penaltı dedi.

İlk yarı 5-0 Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Fenerbahçe'de Zajc, Murat Sağlam ve Reyes oyunda...

Stoper hattında Sadık-Reyes ikilisi oynuyor.

58'de atılan uzun topa koşan Müller boş alanda orta sahada meşin yuvarlağı kontrol etti. Harun'un açıldığını gören Müller rahatça uzak mesafeden topu ağlara gönderdi.

64'te Fenerbahçe'de Kruse golü attı.

Orta sahadan topu alan Kruse müthiş bir şekilde topu sürdü ve 3 Bayern'li oyuncuya rağmen golü atarak farkı 5'e indirdi.

70' Nabil Dirar bir pozisyonda topun taca çıkmasını önleyemeyince taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Faslı oyuncu sahayı terk etmek istedi.

Araya ise yedek kulübesinde olan Emre Belözoğlu ve teknik direktör Ersun Yanal ile diğer oyuncular girdi. Dirar daha sonra oyuna geri döndü.

İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

Yedekler:

Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert

Bayern Münih:

Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman

Yedekler:

Ulreich, Früchti, Martinez, Arp, Tolisso, Müller, Zaiser, Singh



