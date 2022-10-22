(ÖZET) Fenerbahçe - Başakşehir maç sonucu: 1-0

Bir tarafta Jorge Jesus’la müthiş bir çıkış yakalayan ve hem Avrupa Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan hem de Süper Lig ’de lider Adana Demirspor’u maç eksiğiyle 1 puan geriden takip eden Fenerbahçe ... Diğer tarafta Emre Belözoğlu ile yenilmez bir makineye dönüşen, Konferans Ligi’nde grup liderliğine yükselen, ligde de tıpkı Fenerbahçe gibi maç eksiğiyle 1 puan geriden zirveyi kovalayan Başakşehir...





Beklenilenin aksine durağan geçti

Yükselişteki iki takımın kapışması, iki başarılı hocanın taktik savaşına sahne oldu. Haftanın maçında, dev düelleyu Sarı-Lacivertliler kazandı. Mücadelenin büyük bir bölümü beklenilen aksine daha durağan geçti, 85'te sahneye Diego Rossi çıktı. Uruguaylı yıldız ceza yayı üzerinden şık bir ayak içiyle Volkan Babacan'ı avladı ve Kanarya'yı zafere taşadı.

Zirve Adana Demir'e bağlı

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23 yaptı ve liderliğe yükseldi, Turuncu-Lacivertliler ise 20 puanda kaldı 4. sıraya geriledi. Yarın akşam Adana Demirspor, Konya karşısında galibiyet alırsa zirveyi yeniden geri alacak. Beraberlik ya da mağlubiyette ise 11. haftayı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si lider tamamlayacak.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Osayi), İsmail Yüksek (Dk. 68 Arao), Crespo, Lincoln, İrfan Can Kahveci (Dk.74 Pedro), Valencia (Dk. 74 Emre Mor) , Batshuayi (Dk. 74 Rossi)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 87 Keny), Deniz Türüç (Dk. 87 Szysz), Traore (Dk. 79 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 60 Chouiar), Okaka

GOL: Dk. 84 Rossi (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) - Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Haftanın maçında Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

19' Biglia orta alanda topu kaptı, sağ kanattan rakip kaleye doğru hareketlenen Bertrand Traore'yi gördü, yıldız oyuncu ceza alanına girip, Szalai'den sıyrıldı, uzak köşeye doğru vurdu ancak aut.

31' İrfan Can Kahveci uzaklardan sert vurdu, Volkan Babacan kornere çeldi.

32' Sol kanattan Ferdi içeri ortaladı, Batshuayi kafayı vurdu, Volkan yine başarılı.

37' İrfan orta alanda ikili mücadeleyi kazandı, sol kanattaki boş alana gönderdi, Lincoln arka direğe ortaladı, Valencia kafayı vurdu, Biglia'ya çarpan top kornere gitti.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI!

42' Crespo serbest vuruşu arka direğe kesti, Gustavo kafayla indirdi, kale dibinden Serdar Aziz zor da olsa topa dokundu, top az farkla dışarda.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

49' Traore sağ çağrazdan ceza yayına doğru hareketlenip şutunu çıkardı fakat top çerçeveyi bulmadı.

GOL!

85' Arao'nun pasında hafif sol çaprazda ceza sahası dışında topla buluşan Rossi yaya doğru hareketlenip ayağının içiyle vurdu, harika bir gole imza attı. Fenerbahçe 1-0 önde.

90' 5 dakika uzatma ekleniyor.

90+3' Keny topu kaptı, ceza alanına gönderdi, Aleksic sert vurdu, Altay çıkardı. Çok net pozisyonda Altay başarılı.

Mücadele sona erdi, kazanan Fenerbahçe...









Fenerbahçe - Başakşehir 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka