(ÖZET) Fenerbahçe - Başakşehir maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe 'yi Berkay'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de sarı kart gören Crespo Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.

Maçtan önemli dakikalar

Fenerbahçe-Başakşehir maç ı başladı.

9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan kaleci ile karşı karşıya kaldı ve vurmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

18. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Danijel Aleksic vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

24. dakikada Fenerbahçe'de sarı kart gören Crespo, haftaya oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada ilk 25 dakika geride kalırken iki takımda isabetli şut çekemedi.

27. dakikada bu kez Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan topu alan İrfan Can hemen yanında hareketlenen Pelkas'ı düşündü, Pelkas çaprazdan içeriye girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzaktan şutu Crespo'ya da çarparak direkten kornere çıktı.

40. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu Berkay ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Okaka kafayı vurdu ancak yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de İrfan Can'ın yerine Ozan Tufan oyuna girdi.

Direkten döndü!

47. dakikada Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta Mergim Berisha kaleye çok iyi gönderdi, top üst direkten oyun alanına döndü.

Berkay Başakşehir'i öne geçirdi

61. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Chadli yerden pasında ceza sahasındaki Berkay'ı topla buluşturdu. Berkay'ın açısını düzelterek yaptığı vuruş direğin dibinden ağlarla buluştu ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

Golün ardından Başakşehir'de Deniz Türüç oyundan ayrıldı, Serdar Gürler oyuna girdi. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan ve Valencia oyuna girerken Pelkas ve Crespo çıktı.

68'de sol çaprazda topu önünde bulan Tolga Ciğerci yerden sert vurdu ancak Berke gole izin vermedi.

72. dakikada Orta alanda kazanılan topu alan Berkay ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak top kaleci Berke'de kaldı.

74. dakikada Sosa yerine Serdar Dursun oyuna girdi.

83. dakikada Bright Osayi-Samuel yerine Burak Kapacak oyuna girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe - Başakşehir ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.