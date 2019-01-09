(Özet) Fenerbahçe-AZ Alkmaar maç sonucu: 3-2

Devre arası kampı için 3 Ocak’ta Antalya’nın Belek bölgesine gelen Fenerbahçe, hazırlık maçında AZ Alkmaar ile karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici ve Frey'in attığı gollerle maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçla Fenerbahçe Antalya kampını tamamladı.

Maçtan dakikalar

Fenerbahçe, 6. dakikada İsmail Köybaşı'nın attığı şık golle 1-0 öne geçti. Asist sağ kanattan güzel bir orta yapan Nabil Dirar'dandı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçın 2. yarısına Fenerbahçe Dirar dışında tüm oyuncularını değiştirerek başladı.

Mücadelede dakikalar 51'i gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Mats Seuntjens, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

54. dakikada Fenerbahçe'de bu kez Mehmet Ekici sahneye çıktı ve ceza sahası dışından attığı düzgün ve plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçın 75. dakikasında AZ Alkmaar Seuntjens ile yine skordaki dengeyi sağladı. Bu aynı zamanda 26 yaşındaki futbolcunun hem kendisinin hem de takımının 2. golü oldu.

Mücadelenin 84. dakikasında Fenerbahçe Michael Frey'in golü ile yeniden öne geçti. Hasan Ali'nin sol kanattan içeriye yerden ortasında İsviçreli golcü düzgün bir vuruş yaparak ttopu ağlara gönderdi. Skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve maç Sarı Lacivertli ekibin 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR ÖZET