(ÖZET) Fenerbahçe - Austria Wien maç sonucu: 4-1

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup eden Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip, sahasında dolu tribünler önünde rakibini bu sefer 4-1 mağlup ederek adını Avrupa Ligi grup aşamasına yazdırmayı başardı.









Kadıköy'de oynana maça etkili başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada genç futbolcusu İsmail Yüksek'in golüyle öne geçti. Sarı-Lacivertli ekip 44. dakikada İrfan Can Kahveci ile farkı 2'ye yükseltirken, Avusturya temsilcisi 45+1. dakikada Martins'in golüyle devreye 2-1 geride girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Sarı-Lacivertli ekip yeniden İrfan Can Kahveci'nin bulduğu gol ile skoru 3-1'e getirdi. 79. dakikada sahneye çıkan Mert Hakan Yandaş ise bulduğu gol ile maçın skorunu belirledi.

Maçtan dakikalar

4'| Miguel Crespo'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, şutunda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

9'| Sol kanatta topla buluşan Diego Rossi, rakibinden sıyrılıp ortasını yaptı. Araya giren savunma topu kornere gönderdi.

Fenerbahçe öne geçti

GOL | Fenerbahçe, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle 1-0 öne geçti. Uzak mesafeden şansını deneyen İsmail Yüksek'in vuruşu, savunmadan sekerek ağlarla buluştu.

18'| Fenerbahçe'de hücuma çıkan Mauricio Lemos, uzak mesafeden kaleyi yokladı, top direğin hemen üstünden auta gitti.

25'| Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Reinhold Ranftl ağlara gitmekte olan topu çizgiden çıkardı.

28'| Austria Wien etkili geldi. Lemos'un hatasında topla buluşan Haris Tabakovic'in kale önünden vuruşu auta gitti.

32'| Alioski'nin uzun pasında İrfan Can Kahveci topu kontrol edip rakibinden kurtulmak istedi ancak son anda Billy Koumetio araya girdi.

Fark 2'ye yükseldi

GOL | Fenerbahçe 44. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Diego Rossi'nin ortasında arka direğe açılan topa kafa vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci durumu 2-0'a getirdi.

Austria Wien golü buldu

GOL | Austria Wien 45+1. dakikada Martins'in golüyle devre öncesi farkı 1'e indirdi. Ranftl'ın sağ taraftan kullandığı taçta ceza sahası içi sağında topla buluşan Fitz'in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Martins kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

48'| Sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, arka direkteki Diego Rossi'ye doğrı ortasını yaptı. Savunmada Billy Koumetio araya girdi.

55'| Fenerbahçe etkili geldi! Tek paslarla ceza alanında topla buluşan Alioski, kale önündeki Serdar Dursun'a pasını aktarmak istedi. Son anda Billy Koumetio araya girdi.

60'| Austria Wien savunmasındaki pas hatasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, sol kanattaki Diego Rossi'ye pasını aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği top kalecinin kontrolünde kaldı.

İrfan Can Kahveci yeniden sahnede

GOL | Fenerbahçe, 70. dakikada İrfan Can Kahveci'nin bulduğu gol ile skoru 3-1'e getirdi. Diego Rossi'nin pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci aşırtma vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Bir gol daha

GOL | Fenerbahçe, 79. dakikada sahneye çıkan Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 4-1 öne geçti. Sol çaprazda topu kapan Mert Hakan Yandaş uzak köşeye doğru vuruşunda topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Fenerbahçe-Austria Wien maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

Fenerbahçe’de 7 değişiklik

Fenerbahçe, Austria Wien müsabakasına Adana Demirspor maçına göre 7 değişik isimle sahaya çıkarken, kadroda tek eksik Joshua King oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre 11'de 7 değişiklik yaptı. 68 yaşındaki teknik adam Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'a bu maçta da görev verdi.

Adana ekibi karşısında 11’de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi 11’de değerlendirdi.

Tek eksik Joshua King

Fenerbahçe, Austria Wien mücadelesine tek eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Austria Wien deplasmanında oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında ise riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı.

246. maça çıktı

Fenerbahçe, Austria Wien maçıyla Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıktı. Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.