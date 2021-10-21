(ÖZET) Fenerbahçe - Antwerp maç sonucu: 2-2

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında evinde Belçika ekibi Antwerp'i ağırlayan Fenerbahçe , sahadan 2-2'lik eşitlik ile ayrıldı. Maçın 2. dakikasında Antwerp, Eski Fenerbahçeli futbolcu Samatta'nın golüyle öne geçti. Daha sonra Fenerbahçe ise Valencia'nın golleri ile skoru 2-1'e getirdi. Ancak Sarı-Lacivertli ekip Gerkens'in golüne engel olamayınca sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde bu sezon henüz galibiyet alamayan Fenerbahçe puanını 2'ye yükseltti. Belçika ekibi Antwerp ise ilk puanını almış oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Samatta ve Frey, Antwerp'te maça ilk 11'de başladılar. Samatta karşılaşmanın 2. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.





Maçtan dakikalar

Antwerp maça golle başladı





GOL | 2. dakikada Samatta'nın golü ile Antwerp 1-0 öne geçti. Fischer'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Samatta dokundu ve ağları havalandırdı. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı. Golden sonra Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta sevinmedi.

7. dakika | Fenerbahçe, Antwerp kalesine yükleniyor. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Valencia'nın yerden ön direğe çıkarttığı topu savunma kornere gönderdi.

10. dakika | Fischer'ın sol taraftan çektiği şutu, Altay iki hamlede kontrol etti.

14. dakika | Fenerbahçe Osayi-Samuel ile atak geliştirdi. Osayi'nin uzaktan çektiği şutta Antwerp kalecisi topu kontrol etmeyi başardı.

18. dakika | Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel'in geriye çıkarttığı topa Valencia, sert bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top üstten dışarıya gitti.





Fenerbahçe eşitliği sağladı

GOL | Fenerbahçe 20. dakikada Enner Valencia'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu tamamlayan Valencia, eşitliği sağladı.

25. dakika | Fenerbahçe baskıyı artırıyor. Valencia'nın çektiği şutta De Laet'ten seken top az farkla dışarıya gitti.

29. dakika | Frey, çalımlarla ceza sahasına girmek isterken Ferdi araya girdi ve pozisyonu engelledi.

Penaltı kaçtı

36. dakika | Fenerbahçe'de Valencia yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyon incelenmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Valencia'nın penaltısı direkten döndü.

Sarı kart | 40. dakikada Ferdi, Bataille'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Fenerbahçe yine penaltı kazandı

GOL | 45. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Topun başına bir kez daha Valencia geçti. Tecrübeli futbolcu bu sefer hata yapmadı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarı sona erdi | İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı kart | Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, 48. dakikada sarı kart gördü.

Altay Bayındır korkuttu

50. dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Sarı-Lacivertlilerin file bekçisi oyuna devam etti.

Sarı kart | 54. dakikada De Laet, Valencia'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Antwerp beraberliği sağladı

GOL | 62. dakikada Antwerp, Gerkens'in golüyle eşitliği sağladı. Kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Gerkens kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.

4 oyuncu değişikliği birden

66. dakika | Fenerbahçe'de Mesut, Berisha, Sosa ve Ferdi oyundan çıktı. Yerlerine ise Pelkas, Rossi, Nazım Sangare ve Miha Zajc oyuna dahil oldu.

68. dakika | Fenerbahçe etkili geldi. Osayi-Samuel'in ön direğe doğru gönderdiği topa Rossi dokundu. Top kaleci Butez'de kaldı.

Sarı kart | Fenerbahçe'de Miha Zajc 75. dakikada sarı kart gördü.

77. dakika | Fenerbahçe'de Nazım Sangare, rakibi ile çarpışmasının ardından yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Nazım, oyuna devam etti.

80. dakika | Fenerbahçe gole yaklaştı. Tisserand sert vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.

86. dakika | Fenerbahçe tehlikeli geldi. Nazım'ın sağ çaprazdan sert şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

Maç sonucu | Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.

Fenerbahçe - Antwerp işte ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha

Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos’a 2-1, Eintracht Frankfurt’a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.