(ÖZET) Fenerbahçe - Antalyaspor maç sonucu: 4-0

The Land Of Legends Cup'ta Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı. Sarı Lacivertliler maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken 3 gol Mame Thiam'dan (29,41, 84) bir gol de penaltıdan Caner Erkin'in (64) ayağından geldi.

Yeni transferlerin göz doldurduğu mücadelede Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mame Thiam gibi Michael Frey de mücadelesiyle alkış topladı. Luiz Gustavo da oynadığı ilk 55 dakika itibariyle orta sahada yine maestro gibi bir performans sergilerken geçen seneki oyunundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.

Fenerbahçe savunması da uzun zaman sonra ilk kez pozisyon vermeden bir 90 dakika bitirirken, Antalyaspor'un etkisizliği de bu durumda pay sahibiydi.

Maçtan dakikalar...

29' Mame Thiam'ın golüyle Fenerbahçe Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Senegalli oyuncu soldan Gustavo'nun ortasında ceza alanında sol ayağıyla gelişine iyi vurdu ve Boffin'i avladı.

41' Mame Thiam kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Soldan ortayı yapan bu kez Deniz Türüç... Senegalli, ön direkte kafayı güzel vurdu ev topu ağlara gönderdi.

55' Frey'in pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sinan Gümüş'ün şutunda Boffin topu kornere çeldi.

56' Caner'i kullandığı kornerde ön direkte topa Frey kafayı vurdu, son anda Boffin yine kornere çelmeyi başardı.

63' Caner'in pasında harika koşu yapan Thiam yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

64' Caner Erkin penaltıdan topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

76’ Fenerbahçe'de Jailson'un yerine Oğuz Kağan oyunda.

84' Mame Thiam skoru 4-0 yapan golü attı. Sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada arka direğe seken topu iyi hisseden Thiam son bir dokunuşla golü attı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ:

Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel