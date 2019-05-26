(ÖZET) Fenerbahçe-Antalyaspor maç sonucu: 3-1

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor’u 3-1 yenerek Süper Lig’i 6. sırada tamamladı. Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve üst üste 4. maçını kazanan Fenerbahçe sezonu buruk bir şekilde tamamladı.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin 13. dakikasında Fenerbahçe Miha Zajc'ın golü ile 1-0 öne geçti. Mehmet Ekici'nin mükemmel derinlemesine pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Isla, kalesini terk eden Ferhat'tan önce dokunarak topu geriye doğru çıkardı. Ön direkteki Zajc gelişine yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı.

16. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Serdar Özkan'ın derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Doğukan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan mutlak golü çıkardı.

22. dakikada Fenerbahçe'nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta herkes orta beklerken Mehmet Ekici'nin vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Ferhat son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk sarı kartı Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'e 29. dakikada çıktı.

Mücadelenin 33. dakikasında Antalyaspor skordaki dengeyi sağladı ve Mevlüt Erdinç ile karşılaşmaya eşitlik geldi. Sağ kanattan topu taşıyan Amilton'un ortasında Sadık'ın ıskaladığı topa arka direkte Mevlüt Erdinç gelişine dokundu ve Volkan'ın sağından topu ağlara yolladı.

35. dakikada Amilton'un pasıyla sol kanattan ceza alanına sokulan Serdar Özkan çaprazdan sert vurdu, Volkan'dan sekip çizginin önüne düşen topu Hasan Ali uzaklaştırdı.

Antalyaspor direğe takıldı

45+2. dakikada Orta sahada Eljif'in kaptırdığı top sonrası Doğukan'ın pasıyla sağ kanattan ceza alanına sokulan Amilton boş durumda vuruşunu yaptı, direğin dışına çarpan top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eştilikle sona erdi ve ekipler soyunma odalarının yolunu tuttular.

Fenerbahçe maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. İlk yarıda ufak bir sakatlık yaşayan Hasan Ali Kaldırım yerine İsmail Köybaşı 2. yarıda oyuna giren isim oldu. Antalyaspor ise ilk yarıdaki 11'i ile sahada yer aldı.

50. dakikada bu kez sarı kartı gören isim Fenerbahçe'den Jailson oldu.

Maçın bu dakikalarında sertlik seviyesi bir hayli arttı. Bu kez de Antalyaspor cephesinden Diego, rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören isim oldu.

52. dakikada Serdar Özkan serbest vuruşta barajdan dönen topu içeriye ortaladı, kale alanındaki Chico'nun kafasını sıyıran topu arka direkteki Mevlüt ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

58. dakikada rakip yarı alanda Dirar'ın kaptırdığı top sonrası Amilton tek başına hızlı atağa çıktı. Boş durumda 60 metre top süren Amilton ceza alanına girer girmez karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, yandan aut...

Karşılaşmada dakikalar 59'u gösterdiğinde bir sarı kart daha çıktı. Antalyaspor'dan Amilton kartı gören isim oldu.

61. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışında topu alan İsmail önünü boşaltıp sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Yerden seken topu kaleci Ferhat kornere çeldi.

64. dakikada Antalyaspor'un kaleye uzak bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Diego müthiş bir şu çıkardı. Volkan'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin 67. dakikasında Fenerbahçe 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Zajc yerine oyuna giren isim Mehmet Topal oldu.

Maçta dakikalar 69'u gösterdiğinde Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas skoru yeniden Fenerbahçe lehine 2-1'e getirdi. Sol kanattan nefis hareketlerle içeri sokulan Moses'ın pasıyla son çizgide topu alan Dirar pasını geriye doğru çıkardı. Gerilerden gelen Eljif Elmas penaltı noktasının solundan ayak içiyle gelişine müthiş vurdu.

74. dakikada Antalyaspor'da bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Genç oyuncu Bahadır oyuna devam edemedi ve yerini tecrübeli Hakan Özmert'e bıraktı.

Mücadelenin 80. dakikasında Antalyaspor'da bir oyuncu değişikliği daha yaşandı. Doukara, Amilton'un yerine oyuna giren isim oldu.

Maçın 83. dakikasında Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Nabil Dirar yerine oyuna giren isim Oğuz Kağan Güçtekin oldu.

Kadıköy'de Topal'a büyük tepki!

Kadıköy'de ilginç anlar yaşandı. Birkaç dakika önce oyuna giren Mehmet Topal tribünleri adeta ikiye böldü. Taraftarların bir kısmı Mehmet Topal'ı ıslıklarken bir takım tezahüratlarla ona destek oldu. Mehmet Topal gelen tepkiler üzerine oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Fenerbahçe Moses'ın golü ile skoru 3-1'e getirdi. Jailson'un müthiş derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Moses karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleciden dönen topu sol çaprazdan boş ağlara yolladı

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun son haftasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 7. basamakta kaldı.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Dirar, Moses, Miha Zajc

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt

Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Antalyaspor karşısında ilk 11’inde 5 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı’nda oynanan sezonun son maçında Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına göre takımını 5 değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı kart cezalısı Harun Tekin ve Tolgay Arlan’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Roberto Soldado ile Mathieu Valbuena da kadroda yer almadı. Ersun Yanal bu isimlerin yerine Volkan Demirel, Eljif Elmas, Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Mehmet Ekici’yi oynattı.

Volkan Demirel 7 hafta sonra ilk 11’de

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig’de 7 maç sonra forma giydi. Son olarak 25. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında kaleye geçen Volkan, Harun Tekin’in sarı kart cezalısı olmasıyla Antalyaspor karşısında kaleyi devraldı. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel’le yeni kontrat imzalanmazsa, tecrübeli futbolcunun Antalyaspor karşılaşması son maçı olacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Valbuena veda etti

Valbuena, veda etti

Fenerbahçe’den ayrılacağını açıklayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena, karşılaşma öncesi sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı. Taraftarın büyük alkışını alan Valbuena, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık verdi.

Emre Belözoğlu tezahüratları

Sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek sezon Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Emre Belözoğlu için tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe’den 2015 yılında ayrılan ve tekrar takıma dönmesi beklenen Emre lehine uzun süre bağırdı.

Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

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Neustaedter’den de veda

Sözleşmesi ay sonunda bitecek Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter de sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla son maçına çıktığını açıkladı.Antalyaspor karşısında yedekler arasında yer alan Neustaedter, sosyal medya hesabında formasını paylaşarak "Son gün" mesajını yazdı.

Yusuf Mert Tunç’un ilk heyecanı

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yeteneği Yusuf Mert Tunç, kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroya girdi. 21 Yaş Altı Ligi’nde attığı 22 golle "Gol Kralı" olan Yusuf Mert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez A takım kadrosuna dahil edildi. Yusuf Mert’in yanı sıra genç oyuncular Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve Abdulcebrail Akbulut da kadroya girdi.

Tribünler dolmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçına ilgi göstermedi. Sezonun son maçında tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı. Antalyaspor’u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı.