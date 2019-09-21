(ÖZET) Fenerbahçe - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Karşılaşmada Ankaragücü Orgill ile 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe, Zanka ve Muriç'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 10'a yükselterek ikinci sırada yer alırken Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

MAÇ ANLATIMI

Maç başladı.

1. dakikada Luiz Gustavo oyunu sağ kana açtı. Topla buluşan Ozan Tufan'ın ortasında ön direkte bomboş pozisyonda Deniz Türüç topa istediği vuruşu yapamadı.

2. dakikada Deniz Türüç sağ kanattaki Kruse'yle oynadı. Alman oyuncunun tekrar ortaya çevirirken topu Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden yaptığı vuruş auta gitti.

7. dakikada Ankaragücü'nde Orgill, Zanka'dan topu almayı başardı ve sonrasında ceza sahası dışından yaptığı vuruş Altay'da kaldı.

9. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

15. dakikada Fenerbahçe, yine sağ kanattan Ozan Tufan ile etkili geldi. Ozan'ın çizgiye inerek yaptığı ortayı Ankaragücü savunmasında Pazdan uzaklaştırdı.

GOL | Rami'nin kaybettiği top sonrası Ankaragücü'nde Orgill, hızıyla Zanka'nın yanından sıyrılarak kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Altay'ın sağına yaptığı vuruşla da takımını öne geçirdi: 0-1.

GOL | Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Ankaragücü kalecisi Korcan'ın boşa çıkmasıyla altı pasta topla buluşan Zanka, 20. dakikada takımına eşitliği getirdi: 1-1.

22. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruş Korcan'da kaldı.

SARI KART | 24. dakikada Ankaragücü'nde Orgill, Nabil Dirar'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 25. dakikada Ankaragücü'nde Cebrail Karayel, sol kanatta Rodrigues'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

Kruse gole çok yaklaştı!

27. dakikada Fenerbahçe, ikinci gole Max Kruse ile çok yaklaştı. Vedat Muriç ile duvar pası yapan Kruse'nin ceza sahası ön çizgisinden sağ ayağıyla yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

31. dakikada Luiz Gustavo, bu kez ceza sahası dışından sol çaprazdan şansını denedi. Şutu yandan dışarı gitti.

32. dakikada Fenerbahçe, sağ kanattan yine etkili gelirken Kruse'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

34. dakikada Ozan Tufan'ın sağ kanattan ortasına zor bir pozisyonda Max Kruse kafayla vurdu ama top üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de Garry Rodrigues 39. dakikada sol kanattan taşıdığı topta verdiği pasın ardından kendini yere bıraktı. Zorlukla sağlık ekibinin yardımıyla kenara gelen Rodrigues'in yerine 41. dakikada Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

SARI KART | 44. dakikada Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası Ankaragücü'nde Canteros sarı kart gördü.

45+1'de Ozan Tufan sağ kanattan taşıdığı topta çizgiye girerek ortasını yaptı fakat Ankaragücü'nde Cebrail topu altı pastan uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Ankaragücü'nde ilk yarının son bölümünde sakatlanan Cebrail Karayel oyundan çıkarken ikinci yarı öncesi Hasan Kaya oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Adil Rami oyundan çıkarken Jailson oyuna dahil oldu.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada ceza sahası içinde Muriç'in bıraktığı topta Kruse'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

53. dakikada Pinto'nun kaybettiği topta Ozan Tufan, sağ kanattan içeri ortaladı. Savunmanın müdahalesiyle dönen topa Ozan etkisiz bir vuruş yaptı ve top Korcan'da kaldı.

Fenerbahçe'den üst üste kaçan fırsatlar!

54. dakikada Muriç'in pasında Tolga Ciğerci, ceza sahası içinde topla buluştu ve uygun pozisyonda yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

55. dakikada Ozan Tufan'ın taşıdığı topta savunma arkasına attığı pasla Max Kruse, sol çaprazda kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldı. Kruse'nin vuruşunda Korcan kritik bir kurtarışa imza attı.

61. dakikada bu kez Ankaragücü gole yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde bomboş kafa vuruşu şansı yakalayan İlhan Parlak'ın vuruşu auta gitti.

61. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in bıraktığı topta Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşu üstten dışarı çıktı.

SARI KART | 62. dakikada yere düştüğü pozisyon sonrası topu eline alan Luiz Gustavo, sarı kart gördü.

63. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin çevirdiği topta Vedat Muriç'in yaptığı vuruş auta gitti.

68. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşu Korcan kornere çeldi.

GOL | Emre Belözoğlu'nun sola kanada açtığı pozisyonda topla buluşan Max Kruse, çok şık hareketlerle Muriç'e pozisyonu hazırladı. Kruse'nin ortasında altı pasta topla buluşan Muriç, 73. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 2-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Ankaragücü'nde Ricardo Faty oyundan çıkarken Aydın Karabulut oyuna dahil oldu.

SARI KART | 79. dakikada Ankaragücü Canteros ile golü bulurken pozisyon ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Pozisyona itiraz eden Zanka, 80. dakikada sarı kart gördü.

Ankaragücü beraberliğe çok yaklaştı!

81. dakikada Ankaragücü'nde savunmanın arkasına sarkan Orgill, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken yaptığı vuruşu son anda Ozan Tufan yetişerek engelledi.

81. dakikada Canteros, ceza sahası dışın sol çaprazdan çok etkili bir vuruş yaptı fakat Altay son anda köşeden çok şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.

83. dakikada Ankaragücü'nde bu kez Sedat Ağçay ceza sahası ön çizgisinden etkili bir vuruş yaparken top az farkla auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de sakatlanarak kendini yere bırakan Deniz Türüç, 86. dakikada kenara gelirken Tolgay Arslan oyuna girdi.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika uzatma eklendi.

90+3'te Tolga Ciğerci'nin topun gelişine yaptığı vuruşu korner şık bir kurtarışla kornere çeldi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

İKİ TAKIMIN MAÇ KADROLARI:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Nabil Dirar - Adil Rami - Mathias Zanka - Deniz Türüç - Max Kruse - Tolga Ciğerci - Ozan Tufan - Garry Rodrigues - Luiz Gustavo - Vedat Muriqi

Yedekler:

Harun Tekin - Serdar Aziz - Sadık Çiftpınar - Miha Zajc - Emre Belözoğlu - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Alper Potuk - Tolgay Arslan - Mevlüt Erdinç

Ankaragücü:

Korcan Çelikay - Tiago Pinto - Ante Kulusic - Michal Pazdan - Cebrail Karayel - Hector Canteros - Sedat Ağçay - Wilfred Moke - Ricardo Faty - İlhan Parlak - Dever Orgill

Yedekler:

Furkan Bekleviç - Mahmut Akan - Alihan Kubalas - Yalçın Ayhan - Aydın Karabulut - Ahmet Can Arık - Oğuzhan Orhan - Mehmet Sak - Hasan Kaya - Zaur Sadaev