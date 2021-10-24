(ÖZET) Fenerbahçe - Alanyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe , karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Alanyaspor maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 3 puanı hanesine yazdırdı ve çıkışını sürdürdü.

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sahasında Alanyaspor'a da yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini almış oldu. Bülent Korkmaz'ın öğrencileri bu sonucun ardından puanını 20'ye çıkartırken Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

Alanya'ya galibiyeti getiren golleri, 75. dakikada Emre Akbaba ve 90+3'te Efkan Bekiroğlu kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 80. dakikada bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atmayı başaran Serdar Dursun'dan geldi.





Maçtan dakikalar

2. dakika | Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlık geçirdi. İkili mücadele sırasında Davidson'un eli yüzüne gelen Zajc yerde kaldı.

4. dakika | Fenerbahçe atak geliştirdi. Serdar Dursun'un şutu Alanyaspor kalecisi Serkan, kontrol etti.

Fenerbahçe tehlikeli geldi

12. dakika | Fenerbahçe, Serdar Dursun'la gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topu alan Serdar Dursun'un yerden şutunu Serkan kurtarmayı başardı.





15. dakika | Alanyaspor'da Diedhiou Fenerbahçe kalecisi Berke ile çarpışması sonucu sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Diedhiou oyuna devam etti.

25. dakika | Fenerbahçe bir kez daha kaleyi denedi. Pelkas'ın ayağının üstüyle uzak köşeye vurduğu şut üstten auta çıktı.

Novak'tan alkışlanacak hareket

27. dakika | Topun, Novak'ın eline çarpmasının ardından hakem pozisyonu Fenerbahçe lehine verdi. Sonrasında Novak, hakemle konuşup kendi eline çarptığını belirterek topun Alanyaspor'a geçmesini sağladı. Alanyaspor'lu futbolcular Novak'a alkışlarla teşekkür etti.

38. dakika | Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'ye çarpıp kaleye giden topu son anda Serkan Kırıntılı çıkarmayı başardı.

İlk yarı sona erdi | İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlik ile girdiler.

51. dakika | Fenerbahçe etkili geldi. Nazım'ın ön direğe çevirdiği topa Serdar Dursun hamle yaptı. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

58. dakika | Alanyaspor savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topa Szalai vurdu, top yandan auta çıktı

65. dakika | Hızlı atağa çıkan Fenerbahçe'de, Nazım'ın ceza sahasının sağ tarafından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

68. dakika | Alanyaspor tüm hatlarıyla savunmada. Fenerbahçe savunmayı aşmakta güçlük çekiyor.

Net pozisyon

73. dakika | Ceza sahası içinde topu önünde bulan Serdar Dursun'un bomboş durumdayken vurduğu şut dışarı çıktı.

Emre Akbaba Alanyaspor'u öne geçirdi

GOL | 75. dakikada Emre Akbaba Alanyaspor'u öne geçiren golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın kale alanına doğru pasına iyi hareketlenen Emre Akbaba, yakın mesafeden topu ağlara yolladı.

Serdar Dursun eşitliği sağladı

GOL | Serdar Dursun 80. dakikada takımı adına eşitliği sağlayan golü kaydetti. Sağ kanattan Ferdi'nin ortasında arka direkte topu kontrol eden Novak topu ceza sahası içine ortaladı, kale alanı önündeki Serdar Dursun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

89. dakika | Attila Szalai, mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Szalai, kale alanında topu önünde buldu. Kontrol sonrası vuruşunu yaptı. Juanfran'a çarpan top kornere çıktı.

Alanyaspor son dakika golü

GOL | Alanyaspor maçın uzatma dakikalarında Efkan'ın golüyle 2-1 öne geçti. 90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Milunovic'in kafayla arkaya çevirdiği topu gerilerden gelen Efkan tamamladı ve takımını öne geçrein golü attı.

Maç sonucu | Karşılaşma 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi

İlk 11'ler

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Berke Özer, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun.

Alanyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou