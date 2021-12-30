(ÖZET) Fenerbahçe - Afyonspor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe , TFF 2’nci Lig ekibi Afjet Afyonspor’u konuk etti. Normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona eren maçın uzatma dakikalarında Fenerbahçe, Afjet Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek, adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 94. dakikada penaltıdan Enner Valencia ve 99. dakikada Osayi Samuel kaydetti.

Maçtan dakikalar

⏱ 4' Fenerbahçe'de Meyer ceza sahasının çaprazından şutunu gönderdi. Top yandan auta çıktı.

⏱ 9' Ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, kaleci Anıl'ı çalımlamak istedi. Ancak top başarılı olamadı ve top kaleci Anıl'da kaldı.

⏱ 18' Enner Valencia'nın ceza sahası yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

Afyonspor gole çok yaklaştı

⏱ 23' Afyonspor'un kullandığı kornerde Erdinç kafayı vurdu. Çizgiden topu Max Meyer çıkardı.

⏱ 28' Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Muhammed Gümüşkaya geçti. Muhammed'in şutunda direk dibinde kaleci Anıl topu dışarı çeldi.

⏱ 35' Afyonspor'da Alper, ceza sahası dışından şansını denedi. Top yandan auta çıktı.

Fenerbahçe etkili geldi

⏱ 42' Burak Kapacak, ceza sahası içerisi sol çaprazından vuruşunu yaptı. Top az farkla yan ağlarda kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlik ile geçildi.

⏱ 50' Valencia'nın ceza sahası içine çevirdiği topta, savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

⏱ 59' Alper'in ortasında Doğukan'ın şutunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

⏱ 61' Mert Hakan'ın ortasında arka direkte topa hareketlenen Valencia röveşata denedi, top yandan auta çıktı.

⏱ 71' Miha Zajc'ın şutunda, Afyonspor savunmasında Erdinç topu çizgiden çıkardı.

⏱ 80' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Valencia'nın sert vuruşu savunmadan sekti ve kaleci Anıl'da kaldı.

⏱ 90+1' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Zajc'ın ceza sahası içerisinde kafa vuruşunda kaleci Anıl gole izin vermedi.

⏱ 90+3' İrfan Can Kahveci'nin uzak köşeye doğru şutu direğe çarparak auta çıktı.

Maç uzatmalara gitti

Karşılaşmanın normal süresi 0-0'lık eşitlik ile sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Fenerbahçe penaltı kazandı

GOL | 93. dakikada Osayi-Samuel ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

GOL | 99. dakikada Fenerbahçe Osayi-Samuel ile farkı 2'ye yükseltti. Novak ceza sahasına gönderdiği topta Osayi-Samuel, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Maçın 11'leri

Fenerbahçe: Berke, Nazım Sangare, Tisserand, Szalai, Crespo, Muhammed, Max Meyer, Burak Kapacak, Rossi, Pelkas, Valencia

Afjet Afyonspor: Anıl, Alper, Celal, Emre, Erdinç, Nazmi, Doğan, Süleyman, Doğukan, Erhan, Fatih

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2’nci Lig ekibi Afjet Afyonspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan maçta hakem Turgut Doman düdük çaldı. Doman’ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Zeki Murat Göle, mücadeleye şu 11’le çıktı: Berke, Szalai, Tisserand, Nazım, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia.

Burak Kapacak ilk kez

Fenerbahçe’de Burak Kapacak, sarı lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı.

Sarı lacivertli ekibe bu sezon dahil olan Burak Kapacak, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11’de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına karşın forma şansı bulamayan Burak Kapacak, ZTK’da Afjet Afyonspor ile oynanan karşılaşmada şans buldu.

Altyapıdan 4 oyuncu

Fenerbahçe’de altyapıdan 4 oyuncu Afjet Afyonspor maçında görev aldı. Sarı lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11’de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe’den ‘3 Temmuz’ göndermesi

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulundu.

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin Futbolda Şike Davası’ndaki beraatları onamasının ardından sarı lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı. Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek “Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık!” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sahaya aynı pankartla çıktı.