(ÖZET) Fenerbahçe - AEK Larnaca maç sonucu: 2-0

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk etti. Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Kiev'i de avlamıştı!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla AEK karşısına çıktı. Kanarya, Rum ekibi karşısında 26'da flaş transferi Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 'Batman' lakaplı Batshuayi, Kadıköy'de oynanan grubun ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşmasında da ağları sarsmış ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirmişti.

Piric izin vermedi, Emre direğe takıldı

Belçikalı forvetin golünden sonra oyun kontrolünü tamamen eline alan Sarı-Lacivertliler baskıyı kursa da AEK kalecisi Kenan Piric farkın açılmasını önledi. Geçen sezon Göztepe 'nin kalesini koruyan Boşnak eldiven 35 dakikada tam 4 kurtarışa imza attı. İkinci devrede de temsilcimizin baskısı devam etti. 55'te Emre Mor direğe takıldı, farkı açan, rahatlatan gol 79'da geldi. AEK'lı Rafael Mamas kendi kalesine attı, maçın skorunu tayin etti: 2-0.





Grubun diğer maçında da Rennes, Dinamo Kiev'i 89'da bulduğu golle 2-1 devirdi.





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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Chris Kavanagh ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

10' Lincoln uzaklardan kazanılan frikikte kaleye vurdu, kaleci Piric sektirdi, dönen topa sol çaprazdan Alioski vurdu Piric yine başarılı.

ROSSİ KAÇIRDI!

16' Lincoln'ün harika derin pasında savunma arkasına sarkan Rossi ceza alanı sol çaprazında kaleci Piric'le karşı karşıya kaldı ancak şutu Piric'in üstüne...

GOL!

26' Sağ kanatta topla buluşan Rossi, koşuya başlayan Michy Batshuayi'ye havadan gönderdi, kaleci Piric'le karşı karşıya kalan Belçikalı golcü çok sert ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Fenerbahçe 1-0 önde! Batshuayi, Kadıköy'deki Dinamo Kiev maçında da sahneye çıkmış ve Sarı-Lacivertliler'e zaferi getirmişti.

YİNE PİRİC BAŞARILI!

35' İsmail topu kaptı, Fenerbahçe hızlı atağa çıktı, İsmail sağ çapraza Emre'ye bıraktı, yıldız oyuncu ters ayağıyla vurdu, yine Piric başarılı. Geçen sezon Göztepe'nin kalesini koruyan Piric 35 dakikada 4 kurtarışa imza attı.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

50' Crespo uzaklardan ancak kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını denedi, üstten aut.

DİREK!

55' Rossi'den yine bir derin top, Emre Mor ceza alanında rakibinden harika sıyrıldı, uzak köşeye vurdu, top direkten kaleci Piric'e geliyor.

65' Alioski topu kontrol edemeyince Faraj bir anda Altay'la karşı karşıya kaldı, Fransız oyuncu kötü vurdu, dışarda. Şans bizden yana...

GOL!

79' Rossi sol kanattan serbest vuruşu kullandı, ceza alanı kale önünü İsmail karıştırdı, Szalai dokundu, Mamas'a çarpan top ağlarla buluştu. Rahatlıyoruz, skoru 2-0'a getiriyoruz.

80' İrfan'dan şık pas, Rossi karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma düşündü ancak son anda kaleci Piric...

TOP YAN AĞLARDA!

82' Ferdi sağ kanattan ortaladı, arka direkte Gustavo önce sağ ayağıyla vurdu savunmadan sekti, sonra sol ayakla vurdu, top yan ağlarda.

90' Maçın sonuna +3 ekleniyor.

Mücadele sona erdi, 3 puan Fenerbahçe'nin!

Fenerbahçe - AEK Larnaca 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İsmail, Emre Mor, Lincoln, Rossi, Batshuayi

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.







