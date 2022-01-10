ÖZET Fenerbahçe - Adana Demirspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe , 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin golünü penaltıdan Valencia atarken Adana Demirspor'un gollerini Gökhan İnler ve Belhanda attı.

Maçtan önemli anlar

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı başladı.

8. dakikada ceza sahası dışından topu alan Britt Assombalonga ceza sahsı dışından vurdu ancak top yandan auta çıktı.

10. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Belhanda'nın arka direğe doğru gönderdiği topta Matias Vargas müsait durumda vuruşunu yaptı ancak Berke gole izin vermedi.

İrfan Can'ın şutu direkten döndü!

13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şutunda top direkten döndü. Sonrasında Valencia'nın şutunda kaleci Muric gole izin vermedi. Tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.

14. dakikada Fenerbahçe'de Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Filip Novak kafayı vurdu, top yandan dışarıya gitti.

17'de savunma arkasında topla buluşan Britt Assombalonga sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Berke gole izin vermedi.

Valencia penaltıyı gole çevirdi

27. dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde Svensson'un Valencia'ya müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Gökhan İnler'den nefis gol!

34.dakikada gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler sol ayağıyla mükemmel bir şut çıkardı ve kaleci Berke'yi mağlup etti: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Adana Demir ikinci yarıya golle başladı!

46. dakikada Kaan Kanak'ın Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada arka direğe hareketlenen Belhanda'nın vuruşu filelerle buluştu ve Adana Demirspor 2-1 öne geçti.

58. dakikada kazanılan topta Gökhan İnler ceza sahası ön çizgisinden vurdu Berke topu iki hamlede kurtardı.

60. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Mesut Özil oyuna girdi. Dimitris Pelkas ile İrfan Can Kahveci çıktı.

63. dakikada sağ kanattan topu alan Mert Hakan arka direğe doğru ortasını yaptı, topa yükselen Enner Valencia arka direğe doğru vuruşunu yaptı top direkten döndü. Daha sonrasında ofsayt bayrağı havaya kalktı.

68. dakikada Adana Demirspor yarı sahasının sol kanadından kazanılan serbest vuruşta Mesut ortayı yaptı, Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş oyundan çıktı, yerine Ferdi oyuna dahil oldu.

78. dakikada Adana Demirspor'da Akintola ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kaleci Berke'de kaldı.

81'de baskıyla kazanılan topta ceza sahası dışından Miha Zajc şansını denedi top üstten auta çıktı.

85. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün sol çaprazdan vuruşunu yaptı yerden giden topta Berke gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla döndü.

Fenerbahçe - Adana Demirspor 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Szalai, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Pelkas, Valencia.

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Gökhan, Yunus, Vargas, Assombalonga