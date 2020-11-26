ÖZET F.Bahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI maç sonucu: 84-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta’yı 84-76 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan ve özellikle hızlı hücumlarla pota altında skor üreten Beşiktaş ilk çeyreği 22-13 üstün geçti. 2. çeyrekte ise Fenerbahçe potasında sadece 4 sayıya izin verirken, 15 sayı buldu ve skoru lehine çevirip devreyi 45-38 galip kapattı. İkinci yarıda ise Beşiktaş İrem Naz Topuz’un sergilediği performansla maça ortak oldu. Ev sahibi Tuğçe Canıtez'la skor üretse de Siyah-Beyazlılar İrem Naz'la son bölüme 63-61 önde girdi.

Son periyotta McBride'tan 16 sayı

4. çeyrekte ise Kanarya basit hataları iyi değerlendirdi. Bu bölümde isabetli dış atışlardan 16 sayı bulan McBride’ın performansıyla Sarı-Lacivertliler 69-68’le öne geçti ve maç sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başardı. Kalan sürede de farkı korumayı başaran Fenerbahçe sahadan 84-76 galip ayrıldı. Bu sonuçla lider Fenerbahçe ligde 10’da 10 yaptı. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 6. mağlubiyetini yaşadı.