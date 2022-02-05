(ÖZET) Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0
Süper Lig'de Fatih Karagümrük evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. 2 hafta sonra galibiyet alan Fatih Karagümrük puanını 33'e çıkardı. Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 16 puanda ve son sırada kaldı.
Süper Lig 'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
10. dakikada Biglia’nın ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.
36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Borini’nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
55. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.
63. dakika Fatih Karagümrük, Salih Dursun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Caner’in kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortaya kale önünde bulunan Salih Dursun yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.