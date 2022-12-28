(ÖZET) Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç sonucu: 4-1

Süper Lig 'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor 'u ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük'ü galibiyete taşıyan goller; 6. dakikada Magomed Ozdoev, 34. dakikada Fabio Borini, 67. dakikada Matteo Ricci ve 87. dakikada Jean Kouassi'den geldi. Trabzonspor'un golünü ise 20. dakikada Marc Bartra attı.

10'ar kişi tamamladılar

İki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Trabzonspor'un tek golünün sahibi Bartra, 45+5. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken Fatih Karagümrük'te de Ebrima Colley, 56. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.





Karagümrük'ten hasrete son

Fatih Karagümrük, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında sona erdirirken 15 maç sonunda 16 puana ulaştı. Ligde 8 hafta sonra maç kaybeden Trabzonspor ise 15 maç sonunda 26 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

GOL | 6. dakikada Trabzonspor savunmasında Vitor Hugo'nun pasında Fabio Borini, topu kazandı. Borini'nin ceza sahası içine çevirmek istediği top, savunmadan döndü. Dönen topta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Magomed Ozdoev'in ceza sahası içerisine gönderdiği top kimseye dokunmayarak yerden sekerek ağlara gitti: 1-0.

Bu gol, Trabzonspor'un bu sezon ligde deplasman maçlarında kalesinde gördüğü en erken gol oldu.

11. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruş ön direkte kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

16. dakikada Trezeguet'nin pasında sol kanatta topla buluşan Anastasios Bakasetas'ın ceza alanı içerisine çevirdiği etkili topa Maxi Gomez'den önce dokunan Ibrahim Dresevic'in müdahalesi kornere gitti.

GOL | 20. dakikada Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas ile sol kanattan kullanılan kornerde top sağ kanada kadar açıldı. Sonrasında Edin Visca'nın yeniden içeri çevirdiği topu Maxi Gomez kafayla indirdi ve altı pas üzerinde Marc Bartra'nın omzuyla yaptığı vuruş, skora dengeyi getirdi: 1-1.

Marc Bartra, Trabzonspor kariyerinin ikinci golünü atarken Bordo-Mavili formayla deplasmanlarda ise ilk golünü kaydetmiş oldu.

28. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan ortasında Marc Bartra'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

30. dakikada Fabio Borini'nin pasında ceza sahası ön çizgisinde uygun pozisyonda topla buluşan Mbaye Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.

31. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, kazandığı top sonrası uygun pozisyonda Trezeguet'ye pasını verdi. Rakibini eksik yakalayan Trabzonspor'da Trezeguet, yeniden Abdülkadir'i görmek istedi ama iyi bir pas atamadı.

GOL | 34. dakikada Fatih Karagümrük'te sağ kanatta topla buluşan Ebrima Colley'nin şık ortasına arka direkte vuruşunu yapan Fabio Borini, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45+1. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

Trabzonspor, 10 kişi!

KIRMIZI KART | 45+3. dakikada Trabzonspor savunmasında Marc Bartra, dengesini kaybetti ve sonrasında topu kazanarak ceza sahasına yönelen Fabio Borini'yi sarılarak yere indirince direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada Fatih Karagümrük'te Marc Bartra'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası ceza sahası ön çizgisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Mbaye Diagne'nin vuruşunu Uğurcan Çakır kurtararak kornere yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

Abdullah Avcı'dan iki değişiklik

Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Hüseyin Türkmen ve Manolis Siopis'in yerine Jens Stryger Larsen ve Jean-Philippe Gbamin oyuna dahil oldular.

50. dakikada Trabzonspor'da sakatlık sorunu yaşayan Edin Visca, oyuna devam edemedi ve yerini Jorge Djaniny'ye bıraktı.

55. dakikada Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi'nin sağ kanattan ortasında Fabio Borini'nin kafa vuruşu Jens Stryger Larsen'e çarparak kornere gitti.

Karagümrük de 10 kişi

KIRMIZI KART | 56. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında eksik yakalanan Fatih Karagümrük'te Ebrima Colley, ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topu almaya hazırlanan Maxi Gomez'i düşürdü ve ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Batuhan'dan gole izin yok

58. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda kullandığı serbest vuruştaki sert şutunu Batuhan Şen çıkardı. Dönen topta Trezeguet'nin altı pas üzerinden yaptığı vuruşu da Batuhan kurtarırken yine dönen topta bu kez Trezeguet'nin vuruşu direğe çarparak auta gitti.

65. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Marek Hamsik ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında topla buluşan Anastasios Bakasetas'ın sağ ayağıyla çektiği şut, Batuhan Şen'de kaldı.

66. dakikada Trabzonspor'da ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sol ayağıyla çektiği şutu bir kez daha Batuhan Şen çıkardı.

GOL | 67. dakikada ceza sahası içi sol kanattan Fabio Borini'nin ortasına arka direkte Matteo Ricci'nin gelişine yaptığı düzgün vuruş, Fatih Karagümrük adına farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Borini direğe takıldı!

73. dakikada Magomed Ozdoev'in pasında sol kanatta topla buluşan Fabio Borini, Jens Stryger Larsen'den sıyrılarak sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top direğe çarparak auta gitti.

75. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan Abdülkadir Ömür ile kullandığı kornerde yapılan ortaya Batuhan Şen dokunurken arka direkte topla buluşan Maxi Gomez'in aşırtma vuruşu auta gitti.

GOL | 87. dakikada Matteo Ricci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Jean Kouassi, kontrolü sonrası kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla eski takımına karşı farkı 3'e çıkardı: 4-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, mücadeleden 4-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Matteo Ricci, Ebrima Colley, Fabio Borini, Mbaye Diagne

Yedekler: Emiliani Viviano, Muzaffer Cem Kablan, Burak Kapacak, Salih Dursun, Kerim Frei, Samed Onur, Efecan Mızrakcı, Adnan Uğur, Colin Kazım Richards, Jean Kouassi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Jens Stryger Larsen, Marek Hamsik, Naci Ünüvar, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok, Jorge Djaniny